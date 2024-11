Presó per deixar cec d'un ull un home a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat a dos anys de presó l’acusat d’agredir un home a qui va deixar cec d’un ull durant una discussió el 7 de juliol del 2020 a Balaguer. El tribunal considera provat que “el processat es va trobar amb S.B. al passeig de l’Estació de la localitat, a qui va recriminar no haver-lo saludat. Després d’això, amb ànim de menyscabar la seua integritat física, però sense intenció de deixar-lo cec, li va clavar dos forts cops de puny a l’ull esquerre. A conseqüència d’aquesta agressió a la víctima, de 48 anys (...), que patia una miopia magna que es va veure agreujada per l’agressió, li va provocar la pèrdua total de visió d’un ull”. L’Audiència el condemna per un delicte de lesions dolós en concurs ideal amb un delicte de lesions imprudent”. La víctima va haver de ser ingressada a l’Arnau de Vilanova.

El judici es va celebrar el 19 de setembre i, en les conclusions de les parts, a l’hora de sol·licitar les condemnes, es va viure una situació inusual. L’advocat de la víctima va afirmar que el seu client desitjava que l’acusat fos condemnat a la pena mínima. “No vol que passi anys empresonat sinó que sàpiga i es faci càrrec de les conseqüències per a la salut i econòmiques que li va suposar la pèrdua de visió d’un ull. Té cinc fills a càrrec seu”, va dir el lletrat. Per la seua part, la Fiscalia va sol·licitar una condemna de sis anys de presó.

El tribunal considera que l’acusat no tenia intenció de causar una lesió tan greu a la víctima

En aquest sentit, respecte al dubte sobre si l’acusat tenia dol (voluntat) de causar aquesta lesió a la víctima, l’Audiència considera que “el greu resultat produït a l’ull de la víctima ha d’atribuir-se a un comportament imprudent i no dolós. Per la qual cosa la conducta de l’acusat caldria considerar-la com a dolosa pel que fa a l’acció de clavar un cop de puny a la víctima, però imprudent respecte al greu resultat produït”. Per tot això, és “procedent la imposició d’una pena de dos anys de presó, tractant-se d’un incident aïllat i l’absència d’antecedents penals del processat”. La sentència no és ferma.