Els casos de VIH a Lleida es disparen

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Antisida de Lleida va alertar ahir de l’augment dels casos que ha detectat de VIH en els dos últims anys i també d’altres malalties de transmissió sexual. Segons va explicar el president de l’entitat, Joan Fibla, han passat de tenir entre un i tres casos en un any a deu el 2023 i, en el que va de 2024, ja n’han detectat sis més. “La malaltia continua existint i hi continua havent infeccions. Malgrat que és superable amb els tractaments farmacològics és una patologia greu i que lamentablement encara arrossega un gran estigma”, va destacar.

Sobre els nous casos detectats per Antisida, Fibla va assegurar que “a la nostra entitat venen a fer-se les proves aquelles persones que són conscients d’haver tingut una situació de risc”, i va afegir que “una de cada 75 persones que han vingut estava infectada, fet que vol dir que la infecció hi és i es pot donar en qualsevol relació sexual sense protecció”. Així mateix, va afirmar que també preocupa l’augment “important” de malalties de transmissió sexual com la sífilis o la gonorrea, que no només s’està donant entre joves sinó també entre majors de 50 anys. En aquest sentit, va apuntar a un menor ús de mètodes de barrera, com el preservatiu. “Sembla que ja no està de moda i hem de revertir aquesta situació”, va defensar. Així mateix, Fibla va destacar que “s’ha perdut la por que es tenia al VIH en els anys 90, quan era una condemna a mort i ara afortunadament no ho és, però és una malaltia greu a la qual s’ha de tenir respecte”, va destacar.

Sobre com combatre les noves infeccions, el president d’Antisida va insistir en la necessitat de fomentar l’educació sexual “des d’una perspectiva de llibertat, sense prejudicis i oferint un entorn en el qual es puguin abordar les relacions sense el tabú”. En aquest sentit, l’entitat ha iniciat el projecte Diacrítiques, precisament per oferir aquest entorn en què “l’educació sexual lliure i oberta arribi a tothom i a totes les edats”. Una educació que també serveix per lluitar contra les violències masclistes.

Per visibilitzar la tasca de la Fundació Antisida de Lleida i continuar lluitant contra l’estigma, ahir es va llegir el manifest de l’entitat en un acte a la plaça Paeria amb motiu del Dia Mundial de la Sida, que es commemora avui. El text va reivindicar la importància de comptar amb “referents visibles i positius, persones amb el VIH que, si ho desitgen, puguin fer públic el seu seroestatus en un entorn segur” i la necessitat de comptar amb l’Administració pública “com una aliada”. Per a això, Antisida va assenyalar que el Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb el VIH necessita comptar amb una dotació pressupostària per poder implementar-lo.

Catalunya va registrar 481 nous diagnòstics l’any passat

La conselleria de Salut assenyala que el 2023 es van diagnosticar 481 nous casos de VIH a Catalunya, dels quals el 86,9% corresponen a homes. La mitjana d’edat és de 38 anys i s’estima que 35.353 persones viuen amb la malaltia, de les quals un 5,3% ho desconeix. Des del departament assenyalen que els nous casos s’han estabilitzat per l’expansió del tractament i l’ús de la profilaxi preexposició. Així mateix, destaca que Catalunya ha superat els objectius del Programa de Nacionals Unides per al VIH, ja que el 95% de les persones infectades ho saben, de les quals el 90% estan en tractament i el 98% d’aquestes tenen una càrrega viral indetectable. Durant la jornada d’ahir, la Fundació Antisida de Lleida també va celebrar un vermut a Lo Marraco de Lleida, un berenar acompanyat de la batucada Re-volta i una performance a càrrec de TAGS.