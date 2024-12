Els grans reptes de l'aigua, a debat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un escenari de canvi climàtic irreversible i superat el pitjor període de sequera en dècades, és possible abordar un debat serè sobre el futur de l’aigua a Lleida? Com serà la qualitat del recurs per a les futures generacions? Tindran l’agricultura i la ramaderia prou reserves per assegurar la producció? Hi haurà noves propostes de transvasament des de Lleida?

Els reptes de l’aigua són múltiples i no tenen respostes senzilles. El futur dels recursos hídrics és de vital importància per a Lleida. Tant, que constituirà l’eix d’una jornada de debat dimarts vinent, dia 3, a la Llotja de Lleida. És la primera d’una sèrie de vuit taules monogràfiques que organitzaran conjuntament Grup SEGRE i la Fundació Horitzons 2050 i que se celebraran en els propers mesos.

En aquesta primera edició, la jornada porta com a títol L’aigua (no) cau del cel: d’on ve, on va, on cau? i s’ha organitzat en cinc taules rodones que comptaran amb 21 participants, entre experts, representants dels diferents sectors implicats i autoritats vinculades a la gestió hidràulica.

La inauguració de la jornada anirà a càrrec de la secretària general de la conselleria d’Agricultura, Cristina Massot, i d’altra banda la clausurarà el president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Carlos Arrazola.

Els cinc espais de debat presenden donar algunes respostes als principals reptes de futur de l’aigua des del punt de vista global però, especialment, per a Lleida. La primera abordarà el futur de la gestió i el tractament de l’aigua. La seguirà el debat sobre la viabilitat dels transvasaments, que també inclourà una taula sobre la gestió del canal Segarra-Garrigues en mans d’Aigües Ter-Llobregat. El consum d’aigua en el turisme, l’ús en agricultura i ramaderia i la sequera i modernització de regs són les següents temàtiques.