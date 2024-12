Enginyers i Economistes plantegen un gran pacte amb els usuaris del Segre per portar aigua a Barcelona en casos d'emergència

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, format per quatre col·legis professionals de Catalunya, ha proposat aquest dimecres un gran pacte entre l'àrea metropolitana y els usuaris del riu Segre per portar aigua a Barcelona en casos d'emergència per sequera. Dins un document anomenat Bases per la Transició Hídrica, els col·legis d'Agrònoms, Enginyers Industrials, Economistes i Enginyers de Camins, Canals i Ports han llençat un projecte per interconnectar a mig termini les conques hidrogràfiques de Catalunya, però també per modernitzar els regadius, especialment de l'Urgell, i fomentar un estalvi d'aigua que permeti tant ampliar la superfície regable com generar un excedent que obri la porta a dur aigua a l'àrea metropolitana en casos d'urgència.

El document estima que l'Urgell podria aportar puntualment 50 hectòmetres cúbics d'aigua, equivalents a un 20% de l'estalvi d'aigua per la modernització. A canvi, caldria finançar aquesta modernització amb dos partides: una per la infrastructura general, de 3.960 milions d'euros, i l'altra per l'amoblament interior de les finques, de 1.080 milions.

El document presentat aquest dimecres s'ha inspirat en part en el moviment del Compromís per Lleida impulsat fa més de deu anys i que anava en aquesta direcció. Porta la signatura d'experts com Joan Girona, Carles Conill o Albert Vilalta. Els experts no han definit com s'haura de connectar el canal d'Urgell amb les conques internes.

A banda de la modernització de regs i la connexió amb l'Urgell, l'Observatori incideix en la prolongació del minitransvassament de Tarragona (CAT-ATL), que implicaria una gran autopista de l'aigua que connectaria la xarxa de Girona, amb la d'Aigües Ter-Llobregat i la de Tarragona (ja a la conca de l'Ebre).

També en les dessaladores (fins a 6), la regeneració i el reaprofitament de l'aigua, l'estalvi d'aigua en origen (mantenir el consum per sota dels 120 litres per habitant i dia, actualment vigent a l'àrea metropolitana), la reducció de pèrdues a les xarxes urbanes d'abastament i la recuperació d'aqüífers. La inversió global per garantir el subministrament a vint anys vista s'eleva, segons el document presentat, a 21.960 euros.