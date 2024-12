Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van fer dimecres una xerrada a veïns de Castellserà sobre consells de seguretat en general i per evitar robatoris en domicilis en particular. Val a dir que s’investiguen més de mitja dotzena de robatoris en cases d’aquesta localitat, com va avançar SEGRE. L’acte formava part de l’Aula d’Extensió Universitària de la UdL.