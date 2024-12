Tírvia i Terveu reserven sòl per construir 368 habitatges

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tírvia (Pallars Sobirà) està tramitant una modificació de les normes urbanístiques amb les quals, després de replantejar a la baixa les anteriors, reserva sòl per edificar fins a 368 habitatges al nucli principal del municipi i el Terveu.

Així, la iniciativa té el doble objectiu d’adaptar aquesta normativa al PDU (Pla Director Urbanístic) de l’Alt Pirineu i d’“adequar les previsions de creixement a les necessitats socials del municipi”.

Pot semblar paradoxal que aquesta previsió de creixement es doni en un municipi que porta anys intentant atreure famílies per mantenir oberta l’escola, encara que, en realitat, la proposta, que es coneix quan l’habitatge se situa com un dels principals problemes del Pirineu tal com es va veure en la freqüentada manifestació de divendres a la Seu, redueix les anteriors previsions de desenvolupament, les del 2003, en l’època d’una bombolla immobiliària que no va arribar a unflar-se, ni després a esclatar, a Tírvia.

Segons recull la documentacion sobre aquesta reforma, el municipi de Tírvia ha guanyat 24 habitants entre el 2006 i el 2023, la qual cosa suposa un augment del 12 per cent per arribar a 144, mentre que el nombre d’habitatges és de 143 (61 principals i 82 secundaris) després d’incrementar-se en 14 (10,8 per cent), tots aquests finalitzats abans del 2008. Així mateix, l’últim HPO és de l’any 1996. Això ocorria mentre a escala comarcal, al “sistema urbà de Sort”, la construcció es disparava amb 2.410 cases, que significa “un excés de 1.887” i del 361 per cent sobre les previsions de l’etapa de la bombolla, que era de 523 noves cases, i en un període en el qual “la població va créixer en 917 persones (el 16%) per arribar a les 6.604”.

El consistori de Tírvia proposa ara, en una iniciativa que tractarà la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu en una de les pròximes sessions, “reduir l’àmbit i els paràmetres i redefinir l’ordenació” de diverses unitats d’actuació per generar “un total de 68.456 m² de superfície de sòl en extensió i 368 habitatges”.

El nou planejament assigna a Tírvia un sector de 58 pisos (habitatge plurifamiliar), un altre de 136 i dos més per definir (en sumarien 152), i un altra àrea amb espai per a 22 a Terveu.

Aquesta alternativa, indica el document que ha estat sotmès a informació pública, comporta més àmbits en els quals es proposa una reducció de sòl destinat a ser transformat urbanísticament i, per tant, millora la sostenibilitat del planejament al mantenir l’estat natural o agrícola dels terrenys.

L’economia del municipi, afegeix la documentació, “es fonamenta en els serveis, principalment lligats al turisme, i en menor mesura al sector agrari”. Hi ha 31 places d’hotel i 15 en cases rurals.

El bloc okupat de Rialp canvia d’amo després de la venda del deute

El bloc okupat a Rialp per activistes pel dret a l’habitatge del col·lectiu L’Aixeta canviarà d’amo formalment en uns dies després que la Sareb hagi venut el préstec hipotecari que tenia com a aval aquest edifici, que portava 14 anys acabat i sense habitar, van confirmar fonts del mercat immobiliari. L’impagament de diverses quotes d’aquest crèdit per part del promotor de la construcció de l’edifici ha generat el dret del prestador a executar l’aval immobiliari, és a dir, a aconseguir la propietat del bloc, amb l’excepció dels baixos i pisos propietat de l’ajuntament de Rialp i del bisbat d’Urgell. Així mateix, aquesta opció ha estat traspassada al nou propietari, la identitat del qual no ha transcendit, amb la venda del deute, una operació amb la qual la Sareb alleugereix la seua cartera d’actius “tòxics”. El jutjat de Tremp va rebutjar aquesta setmana la demanda de la diòcesi i d’una empresa immobiliària per desallotjar sis activistes de l’edifici.