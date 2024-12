Bona nota a un pont sense pistes i els hotels al 70%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat que les pistes d’esquí no van poder obrir durant aquest pont de la Puríssima perquè la neu no va arribar fins dissabte, el sector turístic es mostra “molt satisfet” després de tres dies en què els allotjaments de Lleida van registrar una ocupació superior al 70%. El patronat de Turisme de la Diputació en fa un “balanç positiu” i el seu vicepresident, Juan Antonio Serrano, va valorar ahir que “s’han complert les expectatives que teníem i esperem una campanya d’hivern molt bona”. Serrano va afegir que “la nevada ens dona tranquil·litat” i va explicar que, tot i que encara no hi ha dates definitives, les estacions d’esquí treballen per obrir aquesta mateixa setmana. “Ho faran tan aviat com puguin”, va assegurar el vicepresident.

Per sectors, els hotels van comptar amb una ocupació d’entre el 60 i el 70% al Pirineu, mentre que a les comarques del pla es va situar entorn del 60%. Més plens van estar els bungalous dels càmpings, amb tres de cada quatre places plenes. Així mateix, els allotjaments de turisme rural van registrar una ocupació del 73%. Serrano va explicar que amb les previsions de neu que hi ha i tenint en compte les dades de reserves actuals, l’ocupació entre el 26 de desembre i el 3 de gener es pot situar entre el 85 i el 90%. “Per a nosaltres la neu és vida”, va afirmar.

Durant el pont no es va poder esquiar a les pistes més enllà de les dos de la zona de debutants que va obrir Boí Taüll, però algunes estacions d’alpí i nòrdic van estar obertes per a activitats lúdiques. A Andorra, Grandvalira va donar el tret de sortida a la temporada ahir amb l’obertura parcial dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig. Les precipitacions de neu van deixar fins a 75 centímetres durant el cap de setmana a les estacions, i Grandvalira augmenta a partir d’avui el nombre de pistes obertes davant les previsions que les acumulacions continuïn creixent. Els sectors d’Encamp, Soldeu, El Tarter i Canillo també s’engeguen avui. Per la seua part, tant Pal Arinsal com Ordino Arcalís obren avui la temporada de forma també progressiva, començant per les zones més baixes. L’objectiu és tenir el màxim de pistes i instal·lacions obertes de cara a aquest cap de setmana.

D’altra banda, els torronaires d’Agramunt (Torrons Vicens, Roig, Fèlix i Virginias) fan una valoració molt positiva de l’inici de la campanya nadalenca, informa Laia Pedrós. A Torrons Vicens van explicar que cada dia passen pel seu museu més de 400 persones, a les quals cal sumar els visitants que paren només a comprar torrons i els que hi acudeixen en autocars. Ahir hi havia un grup de l’Ametlla de Mar i del Perelló.

Així mateix, la neu que ha caigut en les últimes hores ha donat peu que famílies sortissin als carrers per poder gaudir d’unes imatges de postal i fer ninots de neu o baixar en trineu. No obstant, algunes persones van optar per avançar la tornada a casa per evitar congestions del trànsit.

França talla el pas fronterer amb Andorra almenys fins avui

França va tancar la frontera amb Andorra del Pas de la Casa dissabte a la tarda a causa de “condicions meteorològiques adverses” pel risc d’allaus, la qual cosa va causar un buidatge de turistes. Les autoritats gal·les no van donar una data concreta per reobrir el pas fronterer, però la prefectura de l’Arieja va anunciar que estaria tancat al trànsit “almenys fins dilluns al migdia” pel risc d’allaus i que “es podria reobrir a la tarda”, segons van publicar mitjans francesos i va recollir el Diari d’Andorra. Tanmateix, aquesta previsió dependrà de les pròximes precipitacions. El Servei Meteorològic andorrà manté l’avís taronja per neu i vent. De moment, els turistes que hagin de tornar a França només poden sortir d’Andorra per la frontera espanyola.