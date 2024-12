Nevades de més de 60 centímetres asseguren l'inici de l'esquí com a molt tard divendres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació meteorològica de Lac Redon (Vielha) situada a 2.247 metres d’altitud, marcava ahir una temperatura mitjana de 7,8 graus negatius i un gruix de neu acumulada de 74 centímetres. És un exemple de com han quedat les cotes altes del Pirineu després d’un temporal de neu i fred que ha durat tres dies i ha servit per assegurar l’inici de la temporada d’esquí, una setmana més tard del que estava previst, però amb garanties de capa blanca.

Centenars de persones treballen des del cap de setmana a preparar la neu per als esquiadors, que en el cas de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Port Ainé, Espot i Boí Taüll, podran estrenar divendres. L’empresa pública de la Generalitat va avançar ahir que les seues estacions a Lleida han registrat aquests tres dies gruixos de fins a 65 centímetres de neu.

Se’ls uneix la previsió de noves nevades a partir de demà i de baixes temperatures, que permetran mantenir la producció de neu amb canons. El cap de setmana van oferir alguns remuntadors i ahir Port Ainé va rebre alguns aficionats malgrat estar encara tancada.

També Baqueira obrirà aquesta setmana, si bé ahir va descartar avançar si ho farà dijous o divendres. En la cota 1.500 de l’estació aranesa s’acumulaven també 60 centímetres de neu nova. La nevada es va mantenir i va impedir obrir el port de la Bonaigua a la circulació per risc d’allaus. Unes altres cinc vies (dos trams més de la C-28, a més de l’N-141, la C-142b, totes dos a Aran, i l’L-501 a la Vall de Boí) van estar afectades per la neu i va ser necessari utilitzar cadenes per a circular.

Les pistes d’Andorra van obrir ahir de forma generalitzada. Mentrestant, Masella, en mans privades, preveu fer-ho avui amb una pista, que anirà ampliant.