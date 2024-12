Dos anys de presó per estafar 40 clients des d'una agència de viatges de Verdú

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 2 anys de presó el responsable d'una agència de viatges de Verdú, a l'Urgell, per estafar 73.410 euros a 40 clients que van contractar viatges amb ell durant els anys 2017 i 2018, però no en van arribar a gaudir mai. Abans de la celebració del judici aquest dimecres, l'home ha reconegut els fets arran d'un pacte de conformitat entre les parts i les magistrades han dictat oralment la sentència condemnatòria, que ja és ferma. A l'home li han aplicat els atenuants de reparació del dany, perquè ja ha retornat més de 50.000 euros als perjudicats, i el de dilacions indegudes, perquè el procés judicial va estar paralitzat durant més de dos anys per causes no atribuïbles a l'acusat.

La sentència també imposa al condemnat el pagament d'una multa de 1.440 euros –a raó de 8 euros al dia durant sis mesos– i l'inhabilita per treballar en feines que impliquin el cobrament anticipat de diners a clients durant el temps de condemna. En concepte de responsabilitat civil, l'obliga a retornar els 22.891 euros que encara deu a alguns afectats.

Les estafes es van produir entre el setembre del 2017 i el desembre del 2018, quan l'home va vendre diversos viatges a destinacions com els Estats Units, Islàndia, Turquia, els fiords noruecs, les illes gregues, la Toscana, Portugal, Bèlgica, Croàcia, Romania, Àustria, Extremadura o Galícia.

Els viatges, però, no es van arribar a produir i una quarantena de clients ho van denunciar al jutjat de Cervera. Segons alguns afectats, l'home els va avisar de la cancel·lació del viatge dos o tres dies abans de marxar, i a alguns els va oferir una devolució parcial dels diners. L'empresa hauria entrat en concurs de creditors.

En l'escrit d'acusació, la Fiscalia demanava quatre anys de presó per a l'home per un delicte d'estafa agreujada o, alternativament, per un delicte d’apropiació indeguda. També reclamava el pagament de 2.700 euros de multa i la inhabilitació especial durant quatre anys. Finalment, però, amb els dos atenuants la condemna s'ha reduït fins als 2 anys de presó per un delicte d'estafa continuada perquè l'home ja ha retornat 50.519 euros i el procés judicial va estar paralitzat entre l'abril del 2021 i l'octubre del 2023. La sentència ja és ferma i no es pot recórrer.