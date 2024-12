Polèmica perquè la duana obliga a pagar 400 euros per portar ajuda d'Andorra a València

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vídeo que s’ha fet viral en els últims dies a les xarxes socials ha generat polèmica després de mostrar un camió carregat amb productes destinats als afectats per la dana a València, amb matrícula d’Andorra, els responsables dels quals es van veure obligats a abonar els 400 euros corresponents al 21% de l’IVA del material que traslladaven per creuar la frontera i entrar en territori espanyol.

Tamara Sancho, veïna de València i que va col·laborar en la recepció del camió d’ajuda la setmana passada, va explicar ahir a SEGRE que els voluntaris que van fer el viatge “van haver de pagar aquests 400 euros d’impostos” a la duana. Sancho va qualificar la situació de “vergonyosa”. “Amb accions d’aquest tipus ens juguem que els veïns d’Andorra descartin enviar-nos ajuda”, deia.

“Són gent que ha posat diners de les seues butxaques, ja sigui per comprar productes, per pagar la gasolina del camió o per deixar els seus llocs de treball per venir-nos a ajudar i l’Estat ens ho paga d’aquesta manera”, “no és el moment de cobrar impostos”, va afegir.

El vídeo viral denuncia que “és molt trist que hàgim hagut de pagar una fortuna per arribar a Catarroja i donar l’ajuda que ens ha donat la gent d’Andorra”. La mercaderia, en què hi havia matalassos, estufes i somiers, havia estat donada per empreses i particulars andorrans. La dona va assegurar que “tres setmanes abans va arribar un altre camió des d’Andorra sense tributar”.

L’AEAT assegura que la mercaderia no complia els requisits

L’Agència Estatal d’Administració Tributària va explicar que les importacions de mercaderies que travessen la frontera per ser donades a persones afectades per la dana han de complir uns requisits que en el cas del camió que ha generat la polèmica “no es complien”. Fonts oficials van informar que l’importador ha de ser “un organisme estatal, filantròpic o benèfic reconegut per les autoritats competents”. En el cas del camió que va creuar la frontera setmanes abans, l’importador sí que complia els requisits.