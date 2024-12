Cervera està per sota de la mitjana de delictes a Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera va celebrar dijous la seua Junta Local de Seguretat, a la qual va assistir el director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. En el balanç, es va destacar que la capital de la Segarra ha registrat 50,7 fets delictius per cada 1.000 habitants, significativament per sota de la mitjana a Catalunya (66,5). Hi va haver 479 denúncies, majoritàriament per furts i danys, de les quals 140 van ser per fets en la línia ferroviària, que es computen a Cervera. És a dir, que si aquests no es comptabilitzessin, l’índex de fets delictius per cada 1.000 habitants seria de 35,8%, segons van explicar fonts solvents.

En la reunió van participar l’alcalde de Cervera, Jan Pomés; el subdelegat de l’Estat a Lleida, José Crespín; la delegada de la Generalitat a Lleida, Nùria Gil, el director d’Interior a Lleida; Xavier Garròs; i el nou cap dels Mossos a Ponent, Josep Codina, entre d’altres. A la junta van assistir cossos policials, Bombers, Agents Rurals i Protecció Civil del consell comarcal.