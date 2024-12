La Diputació encarrega les primeres obres per a la xarxa de fibra òptica

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació ha encarregat al grup empresarial públic Tragsa (Empresa de Transformació Agrària) el desplegament dels dos primers trams de la xarxa de fibra òptica pública que competeixen a la institució provincial, paralitzats des de fa anys. Un enllaça Cervià, l’Albi i Vinaixa, al sud de les Garrigues, i l’altre uneix els municipis de Vilanova de Segrià, Benavent i Torre-serona amb Lleida. La inversió és de 2.387.557 euros.

La Diputació va desencallar fa més d’un any el desplegament de la xarxa de fibra òptica que promou juntament amb la Generalitat per executar els 116 quilòmetres de cables que li corresponen. La licitació va arribar després de més de 3 anys de retard per dificultats tècniques i administratives per actuar a la xarxa viària. El vicepresident primer i responsable de Noves Tecnologies, Agustí Jiménez (PSC), va explicar llavors que el projecte total, que ha redactat Localret, suposarà una inversió de més de 14 milions. Mentre que l’ens provincial encara ha de començar la seua part del desplegament de fibra òptica, la Generalitat va iniciar la seua fa anys i ja ha arribat a desenes de municipis.

La corporació provincial preveu estendre la fibra a una trentena de pobles del Segrià, les Garrigues, el Pla, la Segarra i l’Urgell. Jiménez va destacar que la pràctica totalitat de la xarxa de fibra, que anirà soterrada, transcorrerà per carreteres de la Diputació, tot i que en alguns casos passarà per vies municipals o de la Generalitat.

El termini d’execució d’aquests primers treballs és de 6 mesos i, en el cas del que discorre per les Garrigues, afecta les carreteres LP-7032, LP-7013 i M25255, en uns 10 quilòmetres entre Vinaixa i l’Albi. El del Segrià també tindrà una longitud de 10 quilòmetres.

El pressupost del 2025 de la Diputació preveu 4,6 milions per desplegar la fibra òptica a l’Urgell. L’Àrea de Noves Tecnologies té destinats 8,3 milions i s’ha incrementat en un 7%, segons les previsions de la corporació provincial. A més de la implantació de la fibra, preveu millorar les infraestructures tecnològiques, la digitalització i la ciberseguretat dels municipis.

Els pobles en què la Diputació ha de desplegar la fibra òptica aprofitant la seua xarxa viària són Ivars d’Urgell, Vallverd, Barbens, Bell-lloc, Bellvís, Castellnou de Seana, Sant Ramon, Ivorra, Estaràs, Gàver, Castell de Santa Maria, Santa Fe, les Oluges, Montfalcó Murallat, Vergós Guerrejat, Montpalau, Freixenet de Segarra, Sant Antolí, Pallerols, Pomar, Briançó, Rubinat, Preixana, Tornabous, Vilanova de Segrià, Benavent, Torre-serona, Cervià de les Garrigues, l’Albi, Vinaixa, la Floresta, els Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda i Tarrés.