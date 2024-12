La Generalitat mantindrà el 2025 les bonificacions per viatjar amb tren

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat mantindrà l’any que ve “les mateixes bonificacions” per al transport ferroviari que s’apliquen en l’actualitat, segons ha anunciat aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la seua visita a Lleida per inaugurar la línia de tren RL4, de Lleida a Terrassa per Cervera.

Paneque ha ratificat “el compromís de mantenir el 2025” els ajuts a l’adquisició de bitllets", encara que també ha avançat la decisió de “replantejar-les en funció de la seua sostenibilitat econòmica per a 2026”.

La consellera va defensar la posada en marxa de la línia, que suposa la pèrdua de la històrica connexió ferroviària directa de Lleida i Barcelona per Cervera i Manresa: “hem acabat d’allargar-la fins Terrasa perquè allà hi ha un ventall de combinacions” per prosseguir viatge. De fet, i tal com va publicar aquest diari, part dels trens continuaran cap a Barcelona i no serà necessari fer transbordament a la capital del Vallès Occidental.

Finalment, Paneque ha assenyalat com a objectiu prioritari del seu departament la posada en marxa del nucli de Rodalies de Lleida a Montsó, un servei que aquest matí ha tornat a reclamar l’alcalde de Lleida, Félix Larrosa, juntament amb la millora de la línia per Tarragona i la costa.