L'RL4 arranca amb retards

L’estrena de la nova línia RL4 de Lleida a Terrassa d’ahir va estar marcada per retards, confusions i falta d’informació. A Cervera el tren que sortia a les 08.35 h va arribar amb mitja hora de retard i a l’estació no hi havia informació de la raó de la demora. Els usuaris seguien la ubicació del tren en l’aplicació d’Adif. Segons els tècnics de Renfe, el tren va sortir tard de Lleida perquè fallaven les portes i els passatgers van haver de canviar de comboi. Mónica Zambrano és una de les joves que esperaven a l’andana. Ella és de Barcelona i viatja tots els caps de setmana per estar amb la seua parella a Cervera. “Hi ha molt males connexions i ara amb el transbord tardaré més a arribar a casa”, diu. Per la seua part, el Josep, que fa aquest trajecte de forma habitual per visitar la seua família de Barcelona, va celebrar que hi hagi trens més aviat: “Si agafes el tren de les sis del matí pots aprofitar més el dia.” De Cervera el tren va sortir a les 09.32 h amb mitja hora més de retard pel canvi dels interventors i els maquinistes de Barcelona i Lleida i una altra porta que fallava. Victòria Verdés va agafar el tren a Mollerussa. Dissabte va comprar un bitllet d’anada i tornada des de Sants perquè anaven a veure el Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa: “Quan vam comprar els bitllets no ens van informar dels nous horaris i pensàvem que sortia a les 09.00 h i no a les 08.00 h.”

Una vegada a Terrassa hi va haver confusió entre els usuaris. No sabien si havien de canviar de via per fer el transbord a l’R4. Segons l’aplicació d’Adif, el pròxim tren sortia en 5 minuts de la via 3, però al cap d’uns instants van informar que era a la 4. Tan sols una persona atenia els dubtes dels passatgers i la senyalització de les vies era molt poc visible. Manuel Moreno, de Sabadell, va agafar el tren direcció Lleida per veure com era la nova línia. Era periodista i ara té un canal de YouTube en el qual parla de trens. Considera que l’R12 era millor, ja que “si vens de Lleida i vols anar a Barcelona has de canviar de tren i abans no”. Per la seua part, Àngels Núñez es va mostrar molt indignada. Viu a Mollerussa i sempre agafava l’R12 per anar a treballar al Vall d’Hebron en el torn de nit: “No en sabia res. Porto tot el matí esperant trens. No ho posen fàcil, per què treuen els trens directes?”. En aquest cas el tren que va sortir a les 11.16 h de Terrassa va arribar puntual a les 12.50 a Cervera.