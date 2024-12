Firmes per exigir el tren de les tres de Lleida a Cervera

Publicat per Laia Pedrós REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de cent usuaris de la línia ferroviària de Manresa han firmat fins ara una petició que insta la Generalitat a restituir el tren de les 15.04 de Lleida a Cervera. Va deixar de circular amb l’estrena diumenge de la línia RL4 entre la capital del Segrià i Terrassa. Des d’aleshores, estudiants i treballadors que l’agafaven de dilluns a divendres han d’esperar una hora més, fins a les 16.00, per tornar a casa seua.

Gemma Gamon, usuària de la línia, va iniciar la recollida de firmes dilluns i altres usuaris s’han ofert a obtenir firmes per donar suport a aquesta petició, que reclama també que el primer tren a Lleida torni a sortir de Cervera i no de Terrassa per evitar retards.

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va dir que “mirarem l’afectació a estudiants i treballadors, que segur que existeix, i portarem a terme les actuacions pertinents. Si l’anterior horari anava bé, demanarem recuperar-lo”.

Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, creu que encara és aviat per valorar els horaris. “He sentit opinions tant positives com negatives”, va dir, però entén que perdre el tren de les 15.04 pugui complicar el dia a dia a estudiants i treballadors.

Territori, obert a “introduir els canvis” que corresponguin

■ El departament de Territori va afirmar que, després de la posada en marxa de la línia RL4 diumenge passat, hi haurà un seguiment del seu funcionament i es va mostrar obert a “introduir els canvis que corresponguin”. Usuaris de la línia destacaven ahir que l’afluència de viatgers al tren que sortia de Lleida cap a les 16.00 era molt inferior que la del que feia el trajecte a les 15.00 hores. D’altra banda, l’Estat preveu transferir 283,4 milions d’euros a la Generalitat per compensar el dèficit d’explotació de Rodalies el 2023, i 95,4 milions més per millorar el finançament de Rodalies. Aquests fons formen part dels 201,1 milions previstos per finançar el Pla d’Acció, els nous serveis de Rodalies de Lleida, entre altres actuacions.