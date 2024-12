Tremp acollirà el curs 2025/2026 un grau en infermeria de la UdL amb 20 alumnes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb la signatura de Protocol de compromís de les institucions del territori amb el desplegament del grau en infermeria al Pirineu de la Universitat de Lleida s’ha fet el pas definitiu perquè Tremp aculli el curs 2025/2026 el primer curs d’aquests estudis. Un total de 20 alumnes començaran al mes de setembre les classes teòriques a la capital del Pallars Jussà. Pel que fa a les pràctiques les faran als quatre hospitals del Pirineu i a altres centres sanitaris com els Centres d’Assistència Primària de les sis comarques del Pirineu. El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ha dit que el repte "no era fàcil" per la demografia i l'orografia del Pirineu.

El dèficit de professionals sanitaris que pateixen les comarques de muntanya va ser el detonant que va portar als polítics d’aquestes comarques, especialment als de Tremp, a demanar la implantació d’un grau d’infermeria al Pallars Jussà.

Aquest grup d’infermeria que començarà els seus estudis al mes de setembre del 2025 serà un grup més del grau d’Infermeria de la Facultat d’infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. La viabilitat d’aquest grau aconsella començar amb 20 alumnes i acabar el quart any amb uns 80, tot per la disponibilitat de centres on realitzar les pràctiques corresponents. La unitat docent estarà ubicada a Tremp i comptarà amb altres seus als hospitals de Vielha, la Seu d’Urgell i Puigcerdà.

Els dos primers cursos es desenvoluparan de manera íntegra al Pallars Jussà i el tercer i quart la teòrica es farà a Tremp i les pràctiques a centres sanitaris del Pirineu. Per sufragar aquests desplaçaments per les comarques de muntanya dels estudiants i els corresponents allotjaments, la Universitat de Lleida demana a les institucions buscar fórmules per cobrir aquests requisits amb igualtat de condicions que els estudiants de Lleida.