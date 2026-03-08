SEGRE

Aquest és el primer municipi de Lleida que aconsegueix el segell oficial de Punt d’Interès Artesanal

Concentra l’activitat, els tallers i les botigues de més de vint artesans. Un projecte preveu potenciar el sector, donar-li visibilitat i reforçar-lo amb els mestres alimentaris

La il·lustradora Ruseta Sá, en ple procés creatiu al seu estudi.

"Passa en tot el Pallars, i a la Seu. Hi ha artesania de tradició, però no hi ha un motiu. Hem coincidit”, explica la il·lustradora Ruseta Sá, una de les trenta artesanes vinculades a Tremp. La seua activitat ha situat la capital del Jussà com el primer Punt d’Interès Artesanal de Lleida. El segell distingeix els municipis i barris amb una “concentració significativa d’activitat artesana” i que “treballen per preservar i promoure els oficis i la producció local”.

El consistori preveu “consolidar i projectar el valor dels oficis artesanals”, reforçar-ne la visibilitat i “impulsar un model de desenvolupament sostenible” que uneixi “el respecte per la identitat cultural i la promoció de l’economia de proximitat”, assenyala la memòria del projecte. Això, afegeix, “contribuiria a reforçar el relat turístic i educatiu del municipi, a generar noves oportunitats per als artesans i a promoure el relleu generacional”.

La ceramista estampa fòssils en moltes de les seues peces.

El pla contempla donar-los espai a les fires locals (arranquen amb Terra de Corder al maig), desenvolupar tallers i activitats educatives i intensificar la seua presència en el projecte Espais Amicc, que busca “minimitzar la desertització comercial”, reutilitzar locals i “generar activitat a partir dels recursos endògens”.

L’Espai A mà, al centre històric, ofereix la producció de la trentena de membres de l’Associació d’Artesania i Art del Pallars, molts dels quals amb els tallers en altres localitats. Dotze artesans més tenen els seus estudis i botigues concentrats a la zona històrica: el Taller Estalzí d’estampació i serigrafia, els fotògrafs Ottzi Tattoo i Uriach, els joiers Palau Simó (també orfebre) i Simó (rellotger alhora), la modista i tintorera Dyes, l’Espai l’Espigol d’arts plàstiques, el taller del litògraf Carles Monegal, els establiments d’art floral Violeta i Flor de Neu, Ruseta Sà i la ceramista Sara-Miques.

Sara-Miques crea una peça al seu taller de ceràmica.

“L’associació va nàixer durant la pandèmia, quan ens van tancar les fires”, recorda aquesta última, que va recuperar l’ofici fa tretze anys a Llimiana. El segell, indica, “ens donarà visibilitat. És una manera de reconèixer que a la comarca hi ha una activitat artesana important. És un punt de partida del qual sortirà iniciatives”.

El projecte pretén sumar els artesans alimentaris, com els xarcuters de Casa Badía o els forners de Farré i La Fornera. Encara que no ho preveu la normativa que regula el segell, aquest distintiu “també podria afavorir aquest tipus de professionals”. De fet, uns i altres ja conviuen a Tot al Pallars, el portal que opera com l’Amazon pallarès.

Tant Ruseta Sá com Sara-Miques, elles i les seues obres, tenen un vincle estret amb el paisatge en el qual habiten.

La il·lustradora de Tremp, que des del 2021 compagina les classes i el treball d’estudi, elabora els pigments per a les seues aquarel·les amb terra que recull al Geoparc Orígens i processa al seu taller. “La matèria primera del pigment sempre ha estat la pols de la terra. Això t’ajuda a conèixer millor el lloc on vius”, assenyala.

La ceramista Sara-Miques elabora “peces en les quals estampo fòssils. Creo textures i relleus amb els fòssils que trobo, els utilitzo per crear relleus”. “Els fòssils són una cosa característica al Pallars”, anota.

