La Diputació aprova el pressupost i busca superar la baixa execució d'anys anteriors

El ple de la Diputació va aprovar ahir inicialment el pressupost del 2025, de 172,4 milions d’euros. Ho va fer amb el suport dels partits al govern (ERC, PSC, UA i Pacte Local) i de Junts-Impulsem, a l’oposició. Només el PP hi va votar en contra. El nou pressupost augmenta un 5% respecte al de l’any passat, que al seu torn va ser un 10% superior al del 2022. Tanmateix, aquestes xifres a l’alça contrasten amb un baix índex d’execució pressupostària, que el 2023, últim any amb els comptes tancats, es va quedar per sota del 50%. Revertir aquesta situació serà un objectiu per l’any que ve.

Tant govern com oposició van recalcar la necessitat de millorar l’execució pressupostària. El diputat de Finances, Marc Baró (ERC), va avançar algunes mesures per aconseguir-ho: la incorporació de nou personal (20 tècnics i 47 auxiliars) i la simplificació de tràmits per evitar “bucles administratius”. El vicepresident primer, Agustí Jiménez (PSC), va afegir que es passarà d’un sistema d’ajuts “poc operatiu” a un de “més àgil de transferències” per fer arribar fons a ens locals, empreses i entitats.

El portaveu de Junts-Impulsem, Manel Solé, va advertir que “de res no serveix un pressupost expansiu si no s’executa” i va recalcar que la diputació de Lleida té el tercer percentatge més baix d’Espanya d’execució de pressupost. “És fonamental que això canviï”, va recalcar el portaveu del Partit Popular, Xavier Palau.

El president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va afirmar que el pressupost s’ha confeccionat sota la premissa d’obtenir el màxim consens polític, i va destacar que ha incorporat propostes dels grups de l’oposició. Durant la sessió es va aprovar també el pla zonal de carreteres, primer pas per a la incorporació de 200 quilòmetres de camins de la xarxa viària de la Diputació a partir de l’any que ve.

La corporació obre el procés per nomenar un nou interventor

La Diputació va obrir ahir el procés per nomenar un nou interventor de forma provisional. Va fer pública la convocatòria per cobrir aquesta plaça juntament amb una altra de viceinterventor. Mentrestant, la Generalitat ha nomenat un funcionari de carrera de la mateixa corporació provincial per assumir les funció de fiscalitzar els comptes i donar el vistiplau a cada pagament.La contractació d’un nou interventor s’obre per la marxa al novembre del fins llavors responsable de l’àrea d’Intervenció al guanyar una plaça en un altre municipi. La Diputació li havia obert un expedient per cessar-lo, després d’anys de retards en pagaments d’obres, factures de proveïdors i subvencions que havien provocat malestar i queixes d’empreses, ajuntaments i entitats. Informes de directius i funcionaris el van culpar d’alentir pagaments, si bé cap no va qüestionar la seua capacitat professional.