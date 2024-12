Els veïns de Vallfogona de Balaguer demanen plantar 60 arbres a la localitat

Veïns de Vallfogona de Balaguer a través de l’Associació Cultural El Xop volen avançar a la naturalització del poble. Per a això han dut a terme un recompte d’arbres que falten a la localitat per presentar una proposta a l’ajuntament per tal de plantar nous exemplars als escocells buits o a noves zones verdes. “Entre els que s’han de renovar, perquè estan morts, i els que creiem que fan falta, seria necessari que es plantessin aquest hivern almenys uns 60 arbres de diferents espècies”, va explicar Pol Galitó, membre de l’entitat cultural de Vallfogona.

Va afegir que el mes de novembre passat es va organitzar una caminada popular pel poble per saber quants exemplars serien necessaris i de quines espècies. “Aquesta és la conclusió del recompte i ara el traslladarem al consistori per acordar com fer-ho”, va dir. Va afegir que s’han detectat algunes zones en les quals falten arbres en diferents punts de la localitat que “s’han d’anar plantant amb el temps i de manera esglaonada”.

L’alcalde de Vallfogona, Xavier Castellana, va explicar que de moment l’entitat encara no ha presentat el projecte encara que s’haurà de consensuar el número i el tipus d’espècies. En aquest sentit, Galitó va apuntar que l’associació podria assumir el cost d’aquesta actuació, “encara que esperem arribar a un acord amb l’ajuntament per fer-ho conjuntament”, va dir. La proposta es presentarà el proper gener.