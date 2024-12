Segon mercat de Nadal de Cubells amb una vintena de parades

La segona edició del Mercat de Nadal de Cubells, que se celebra avui durant tota la jornada, comptarà aquest any amb una vintena de parades d’artesania, gastronomia i d’objectes de Nadal.

L’alcalde, Sebastià Boixadera, va destacar que la ubicació escollida per celebrar el mercat aquest any és la plaça Sant Julià, al costat de la carretera, dins del Bosc de la Muralla, que serà decorat i convertit en un autèntic “bosc màgic”.

Està previst que el mercat obri les portes a partir de les 11.00 hores amb una cantada de nadales. Després hi haurà una degustació d’ostres del Delta a càrrec del restaurant El Cellers i de caldo de Nadal, per l’Hostal Restaurant Roma, tot, organitzat per l’Associació de Dones Mara Selva i un vermut de Nadal, cortesia de l’Hostal Roma.

A la tarda, els més petits podran disfrutar d’un taller infantil, que ha programat l’organització de joves del poble; la visita del Pare Noel i la recollida de cartes. Posteriorment es farà la cagada popular del tió i un berenar a base de xocolate calent i coca de sucre, organitzat per l’AFA del col·legi Sol Naixent. La jornada finalitzarà amb una vesprada (tardeo) musical.