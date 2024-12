Firmes a Cellers per demanar un pas segur per creuar les vies i la C-13

Veïns de Cellers, a Castell de Mur, demanen una solució per millorar la mobilitat per als vianants al poble per salvar la via del tren de la línia de la Pobla de Segur i creuar la carretera C-13, on hi ha serveis com la parada de l’autobús, l’únic bar del poble o l’accés al camí cicloturístic de Terradets. Sol·liciten la construcció d’un pas superior i diuen que no disposen d’un encreuament segur per anar a l’altre costat de la via.

Els veïns ja han recollit 600 firmes que han entregat a l’ajuntament de Castell de Mur, la delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Per a l’alcalde de Castell de Mur, Miquel López, es tracta d’una reivindicació “històrica” i fins i tot s’havia projectat una passarel·la per als vianants, que va quedar descartada. “Si algú arriba a la parada del bus de Cellers no té cap opció segura per anar fins al poble o accedir al camí cicloturístic, no hi ha pas de vianants ni semàfor, s’ha de creuar la via i la carretera”.

La delegada de la Generalitat al Pirineu afirma que estudien construir un nou accés

Per la seua part, la delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero, va apuntar que les firmes s’han tramitat també a FGC i que la proposta, prevista dins de la trama urbana del poble, és a sobre de la taula i l’ajuntament i FGC l’estan valorant.