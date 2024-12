Volen habilitar apartaments turístics accessibles per a persones amb paràlisi cerebral en un poble del Pirineu

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Aremi de Lleida busca finançament per habilitar 7 allotjaments turístics per a persones amb paràlisi cerebral a la Pobleta de Bellveí, a la Torre de Capdella (Pallars Jussà). La iniciativa preveu reformar 'Casa Cansat', un immoble cedit per una veïna del poble a la fundació ara fa 10 anys, i transformar-lo en un edifici d'apartaments accessibles amb una capacitat per a 14 persones, ampliable a 25. Així mateix, el projecte preveu serveis addicionals com el transport adaptat. L'objectiu de la iniciativa és facilitar l'accés al lleure de les persones amb discapacitat a l'entorn natural del Pirineu i de la regió perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.

La iniciativa neix del Treball de Final de Màster (TFM) 'Pla d'Empresa: Creació de 7 allotjaments turístics accessibles. Casa Cansat, By Aremi' i que analitza la viabilitat econòmica del projecte pressupostat en 600.000 euros. El seu autor, Josep Maria Agustí, ha plantejat al document que un 40% d’aquests diners provinguin de donacions, un 30% de capital propi i un altre 30% de finançament. Amb aquest enfocament, el següent pas és trucar a la porta d’inversors i fundacions. Així mateix, no descarta la idea d’iniciar campanyes de captació de fons. En tot cas, Agustí ha insistit en la importància de les donacions.

Tenint en compte el fet que l’edifici ja està construït, els diners aniran destinats “essencialment” a adequar les zones interiors, habilitar un ascensor, comprar mobiliari i adquirir material com llits articulats, cadires per poder-se moure i grues per fer transferències, entre altres. “Tot el que és necessari perquè les persones amb discapacitat gaudeixin de l’experiència d’anar de vacances d’una forma digna”, ha dit Agustí.

D’altra banda, l’estudi preveu que la gestió d’aquests allotjaments recaigui sobre un operador turístic o altres agents que ofereixin un servei similar a la zona. Tot i que l’estudi se centra a habilitar apartaments turístics perquè persones amb discapacitat i les seves famílies puguin fer les seves vacances, els allotjaments també es posaran a disposició de tota la societat.

Allotjament pioner al Pirineu de Lleida

La vicepresidenta de la Fundació Privada Aremi, Elisenda Ros, ha explicat que, pel que li consta, “no hi ha cap recurs d’aquestes característiques al Pirineu”. En aquest sentit, la posada en marxa d’aquests apartaments dona resposta a una demanda que actualment no està satisfeta. De fet, Ros ha manifestat que el sector turístic “no té en compte les necessitats del col·lectiu” i que sovint l’adaptació als hotels es limita a fer més grans les portes de les habitacions perquè hi pugui passar una cadira de rodes.

“Un 80% de les persones amb grans necessitats de suport necessiten ajuda per totes les tasques del seu dia a dia. Imagina’t una persona que s’hagi d’endur la grua, la cadira de dutxa, el llit articulat... És una oportunitat fabulosa que tinguin tot el material en un mateix lloc”, ha conclòs.

“Desconeixem un espai de la nostra demarcació perquè no hi podem accedir”

La destinació de les vacances de les persones amb discapacitat també està condicionada per l’entorn i els espais accessibles. “Normalment tirem més a la platja. Tenim més recursos, més probabilitats de trobar hotels adaptats i de poder fer passejos grans i amplis”, ha dit la directora de la residència d’Aremi, Mònica Preixens. “La il·lusió que ens faria anar a la muntanya!”, ha manifestat. “Tenim un espai a la demarcació de Lleida que és preciós i que desconeixem perquè no hi podem accedir”, ha dit.

En la mateixa línia s’ha expressat la presidenta de la Fundació Privada Aremi, Mercè Batlle, qui ha valorat de manera positiva estar en contacte amb la natura i tenir l’oportunitat de fer rutes, conèixer el bosc, els rius, la flora i la fauna de la zona.