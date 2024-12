Allotjament turístic per a persones amb discapacitat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Aremi de Lleida busca finançament per habilitar set allotjaments turístics per a persones amb paràlisi cerebral a la Pobleta de Bellveí, a la Torre de Capdella (Pallars Jussà). La iniciativa preveu reformar Casa Cansat, un immoble cedit per una veïna del poble a la fundació fa 10 anys, i transformar-lo en un edifici d’apartaments accessibles amb una capacitat per a 14 persones, ampliable a 25. Així mateix, el projecte preveu serveis addicionals com el transport adaptat.

Així, l’objectiu de la iniciativa és facilitar l’accés al lleure de les persones amb discapacitat en l’entorn natural del Pirineu. La iniciativa naix d’un Treball de Final de Màster (TFM) de Josep Maria Agustí i analitza la viabilitat econòmica del projecte, que està pressupostat en 600.000 euros.