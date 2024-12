La Bonaigua tallada diverses hores, cadenes en altres vies i ratxes de vent de 140 km/h

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers van atendre entre diumenge a la tarda i ahir gairebé mig centenar d’avisos, durant un temporal amb abundants nevades en cotes altes i fortes ratxes de vent. La previsió per a avui és que segueixin les nevades per sobre dels 1.300 metres d’altitud, beneficiant principalment els vessants nord, on s’esperen acumulacions de fins a 50 centímetres de neu a les pistes d’esquí a les portes del punt àlgid de la campanya nadalenca (vegeu el desglossament). A partir de Nadal, es preveuen jornades d’anticicló, amb temps estable i inversions tèrmiques accentuades.

La nevada d'aquest dilluns, a Betrén. / Edgar Aldana

A l’alta muntanya es van assolir ahir ratxes de fins a 143 quilòmetres per hora, la qual cosa va impedir obrir l’estació de Boí Taüll, mentre que els termòmetres van superar els onze graus negatius a les cotes altes. Al Pont de Suert, arbres caiguts van tallar l’accés al nucli de Castellars, que va ser netejat al cap de poques hores. Hi va haver també una desena d’avisos per retirar arbres caiguts a la Torre de Capdella, i una altra desena a l’Alt Urgell, especialment a Montferrer i Castellbò. També al pla hi va haver afectacions. A Bovera es van alçar al matí amb diversos pals de llum tombats. Es tracta del mateix cablatge d’alta tensió que, a finals de novembre, va provocar una descàrrega mortal a un agricultor de la Granadella durant la campanya de recol·lecció de l’oliva. Segons l’alcalde de la localitat, Òscar Acero, molts pals estaven podrits per dins. Les nevades van complicar la mobilitat en diverses zones del Pirineu: el port de la Bonaigua (C-28) va estar tancat fins entrada la tarda, mentre que les cadenes per circular van ser obligatòries en aquesta via, el port d’Eth Portilhon, l’accés al pla de Beret i els accessos a les estacions de Port Ainé i Tavascan. Aquesta última estació treballa per poder reobrir el seu telecadira a Sant Esteve a causa d’una avaria.

El sector turístic enfila el rècord dels tres milions de pernoctacions

El sector turístic de Lleida es prepara per superar en el tram final de l’any les marques històriques d’1,3 milions de visitants i tres milions de pernoctacions, segons es desprèn de les dades difoses ahir per l’INE, que xifren en 1.226.220 el número de turistes que s’havien allotjat en hotels del gener al novembre (879.462) i en càmpings (246.347), cases de turisme rural (65.699) i apartaments (34.720) del gener a l’octubre. Aquest flux de visitants situa en 2.898.628 les pernoctacions acumulades en, segons el cas, els deu i onze primers mesos de l’any, dos terços de les quals (1,93 milions) en hotels. Aquestes xifres no inclouen els allotjaments del pont de principis de mes, en el qual l’ocupació mitjana va assolir el 70 per cent al Pirineu i el 60 per cent al pla. Per a aquests últims dies de l’any, el patronat de turisme de la Diputació pronostica una ocupació de més del 70 per cent, més elevat a peu de pistes.