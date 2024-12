Pessebre vivent protagonitzat pels més petits de la guarderia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La guarderia El Petit Estel de Golmés va portar a terme el seu tradicional pessebre vivent el passat dia 20 al teatre El Casal. La iniciativa va servir per donar per iniciada la programació nadalenca, que inclou altres propostes com un Casal d’Hivern per als nens i nenes a càrrec de Quàlia que porta per nom Tres camells en ruta. Té com a seu el gimnàs de l’escola Francesc Arenes. El dia 29 està previst l’espectacle Els Follets de Nadal al pavelló.