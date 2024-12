Atenció les 24 hores a Tàrrega a dones maltractades

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Igualtat i Feminismes va posar en marxa ahir quatre nous centres de Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) a Catalunya, un dels quals a Tàrrega, que atendran dones víctimes de violències masclistes les 24 hores al dia durant tot l’any. També s’obren a Vic, Blanes i Tarragona.

El centre de Tàrrega, l’únic 24 hores de les comarques lleidatanes, se suma als de Lleida i la Seu d’Urgell. Sònia Guerra, secretària general d’Igualtat i presidenta de l’Institut Català de les Dones, va explicar que aquests centres oferiran “una atenció integral, psicològica, jurídica, social i laboral per a qualsevol dona que hagi patit qualsevol tipus de violència masclista” i també compten amb espais per atendre nens i adolescents. En cas que el centre estigui tancat, la víctima podrà posar-se en contacte amb els professionals del servei per via telefònica i en un màxim de dos hores es desplaçaran on es trobi la víctima per poder atendre-la. Els quatre nous centres donen compliment a la llei coneguda com “només sí és sí”, que estipulava que cada província havia de tenir un centre d’atenció a les violències masclistes durant 24 hores al dia.

El centre de Tàrrega està ubicat al carrer Sant Pere Claver 16 i hi haurà un equip de deu professionals. Les instal·lacions disposen de 268 metres quadrats, de quatre sales d’atenció a les dones, un espai per a nens i adolescents, una sala amb materials de jocs, una altra de polivalent i una zona de treball en equip. Segons dades de la Generalitat, a Catalunya es produeix una agressió sexual cada quatre hores, és a dir, sis agressions al dia.