Vint-i-dos comerços units per promocionar-se

Èxit de la primera campanya nadalenca de promoció del comerç a Bell-lloc d’Urgell, amb 22 botigues i comerços que s’han adherit a aquesta iniciativa, també oberta a altres empreses. “Cada vegada hi ha menys comerços als pobles i Bell-lloc és molt a prop de la ciutat de Lleida, per la qual cosa cal buscar fórmules perquè la gent es quedi a comprar al poble”, va explicar el regidor d’Economia i Empresa, Francesc Rabès. “La gent s’ha implicat. Cada vegada som més conscients que, en un poble sense comerç, no hi ha vida”, va remarcar.

La iniciativa consisteix en el fet que cada client obté una targeta i aquesta rep un segell per cada compra de més de 20 euros. Amb tres segells, ja es pot dipositar en una urna i participar en un sorteig de quatre premis de cent euros, tots per gastar-los en comerços locals. La campanya durarà fins al pròxim dia 6. El dia 8 es portarà a terme el sorteig i el nom dels guanyadors es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de l’ajuntament de Bell-lloc. Tanmateix, aquesta iniciativa no vol acabar aquí i el consistori plantejarà als comerciants la creació d’una associació que aglutini futures iniciatives.

La cara visible d’aquesta primera campanya ha estat el jove streamer local Issam Charah, que ha portat a terme vídeos de promoció de cada negoci, publicats a les xarxes socials. “És tot un orgull poder col·laborar en aquesta iniciativa”, va remarcar Charah.