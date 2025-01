Mor el conductor d'un cotxe en un accident a l'A-2 a Alcoletge

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d’un turisme va morir ahir al migdia en un accident a l’A-2, a l’altura d’Alcoletge. Els Bombers de Catalunya i els Mossos d’Esquadra van rebre un avís a les 12.00 hores que un cotxe que anava en sentit Barcelona havia xocat contra la mitjana de l’autovia en el punt quilomètric 469,5 i van activar quatre patrulles policials, dos dotacions dels Bombers i dos unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis mèdics van portar a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar per intentar salvar la vida de l’home, que era l’únic ocupant del vehicle, però no va ser possible. Per la seua part, el Servei Català de Trànsit (SCT) va informar que en el sinistre només hi va haver un vehicle implicat i investiga les causes del xoc amb la mitjana. El conductor que va perdre la vida ahir a l’A-2 és el tercer mort de l’any a les carreteres catalanes.

Així mateix, dos cotxes van bolcar entre dimarts i ahir a les carreteres de la província. Dos dotacions dels Bombers van acudir dimarts a les 18.09 hores a la zona de les Roquetes, a Miralcamp, on un cotxe va sortir de la via. El SEM va poder treure l’únic ocupant del vehicle abans que arribessin els Bombers, però van requerir la seua ajuda per falcar i assegurar el vehicle. Un altre turisme amb un sol ocupant va bolcar i va caure per un desnivell de 2 metres al camí de Bellvís a Térmens a les 04.52 de la matinada d’ahir. Els Bombers van enviar una dotació i van informar que el conductor no va resultar ferit.

Lleida tanca l’any amb 29 morts a la carretera

Les carreteres lleidatanes han tancat l’any amb 29 morts en accidents de trànsit, dos menys que els 31 d’un tràgic 2023 que va segar la vida d’11 persones més que l’any anterior. El Servei Català de Trànsit (SCT), que només computa els accidents mortals quan les víctimes han mort durant les 24 hores pròximes al sinistre, ha comptabilitzat 26 persones mortes a les vies de la demarcació durant el 2024. Segons aquest càlcul, Lleida és l’única província catalana que registra un increment de víctimes, dos més que el 2023. El Segrià va sumar gairebé la meitat de les morts (11) i al Pallars Sobirà n’hi va haver 6. Respecte als col·lectius vulnerables, set motoristes i dos ciclistes van morir a les carreteres lleidatanes durant l’any passat.A tot Catalunya, Trànsit va registrar 136 víctimes mortals, de les quals 117 homes i 19 dones. Els caps de setmana i festius van continuar registrant la meitat de les morts. En concret, 70 l’any passat.Trànsit recorda que es pot contactar amb el servei d’informació i atenció a les víctimes de trànsit (SIAVT) a través del telèfon gratuït 900100268 i del web victimestransit.gencat.cat. El servei funciona els 365 dies de l’any i inclou informació i suport psicològic.