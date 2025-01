Recuperen un antic celler per divulgar la cultura del vi local

L’Associació Bellcaire Experience ha recuperat l’antic celler de Cal Perejaume de Bellcaire d’Urgell per divulgar la història vitivinícola del poble i portar a terme activitats culturals i gastronòmiques. L’objectiu de l’entitat, a banda de museïtzar aquest espai, és recuperar i mantenir el patrimoni cultural i gastronòmic de la localitat i preservar les tradicions del poble.

Gabriel Gurt, un dels impulsors de l’entitat, va explicar que el titular del celler, Francesc Riera i Cuberes, va cedir gratuïtament a l’associació l’edifici de Bellcaire d’Urgell, a la cèntrica plaça del Mercat.

El celler es conserva tal com era fa més de 50 anys i així el restauraran i l’obriran al públic

Aquest emplaçament havia estat popularment freqüentat pels veïns del poble i la comarca, encara que portava tancat des de feia diverses dècades. “Ens hem compromès a rehabilitar el celler com un museu sobre la història vitivinícola del poble i la Noguera, en la qual hi haurà una part amb estris i eines de l’època, així com una zona amb fotografies i on es podran fer visites guiades.”

Per a Gurt, obrir el local periòdicament per celebrar degustacions, maridatges o altres activitats i convertir-lo en un espai multidisciplinari és el pròxim repte de l’entitat, que ja compta amb 74 socis.

Paral·lelament, per finançar part d’aquest projecte han elaborat un vi de garnatxa negra amb una etiqueta commemorativa, amb la qual esperen recaptar fons per restaurar el local. “El celler té un potencial turístic inimaginable que pot ajudar a dinamitzar culturalment el poble”, va assenyalar Gurt. L’any passat es va establir un calendari d’actuacions i es van dur a terme degustacions, tastos de vins i actes culturals relacionades la majoria amb el sector del vi i la producció local, que van comptar amb una gran participació de veïns de Bellcaire i d’altres pobles.