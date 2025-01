Màquines per validar bitllets de tren porten un any instal·lades i mai han funcionat

Les màquines per validar bitllets de tren instal ·lades fa un any en estacions de Lleida encara estan per estrenar. Es van desplegar a començaments del 2024 en la línia ferroviària de la costa, on circulen els trens de l’R13 i R14; i a la de Manresa, on aquest any han entrat en servei l’RL3 i l’RL4. Porten el logotip de Rodalies de Catalunya, operades per Renfe, i havien de servir tant per als títols d’aquesta companyia com per als de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida. Tanmateix, mai han funcionat. Així ho van confirmar fonts sindicals, personal i usuaris d’aquestes línies. S’hi ha sumat en ocasions l’absència de revisors als vagons, amb la qual cosa passatgers viatgen gratis malgrat tenir bitllet o abonament.

A Cervera hi ha tres màquines, dos a l’andana i una a l’interior. Un rètol indica que “per viatjar cal tenir validat el bitllet o la targeta”. Tanmateix, no funcionen, encara que algunes tenen fins i tot els llums encesos. Els passatgers que divendres viatjaven des d’allà a Lleida pujaven al tren sense aturar- se davant de les màquines de validació. Molts desconeixien si funcionaven o no. “Sempre valido el viatges quan passa el revisor”, comentava un viatger. Si el revisor no passa, el viatge surt gratis.

L’estació de Cervera és l’única entre Manresa i Lleida on es poden comprar els bitllets a taquilla. Hi ha a més una màquina d’autovenda, però ahir, com molts altres dies, no funcionava. L’autovenda en diferents estacions va quedar col·lapsada divendres perquè molts usuaris adquireixen aquests dies els abonaments per a viatgers freqüents: el títol unipersonal per a 4 mesos l’import del qual es reemborsa si es fan més de 16 viatges. Acabava el desembre del 2024, però finalment s’ha allargat fins al 30 d’abril.

D’altra banda, la nova línia RL4 que es va estrenar el passat 15 de desembre entre Lleida i Terrassa continua tenint els usuaris confosos. Alguns dels trens que arriben al Vallès Occidental prossegueixen cap a Barcelona sense transbords, però als plafons d’informació de Cervera no ho especifiquen. Així, el trajecte que sortia de Cervera les 16.48 hores de divendres arribava a l’Hospitalet de Llobregat, però les pantalles a l’estació deien que només anava a Terrassa. La informació només es facilitava a l’app de Rodalies, una cosa que exclou els menys habituats a les noves tecnologies.