Veïns de Taüll volen que la vella Mola torni a girar

Documents testifiquen que el poble de Taüll, a la Vall de Boí, disposava ja d’un molí hidràulic l’any 1830. Era propietat dels veïns, i van ser aquests mateixos els que, un segle més tard, van constituir una societat anomenada Electro Molinera de Taüll, que va construir i va explotar un nou molí per fer farina i generar electricitat per a l’enllumenat de les cases del poble i com a força motriu. Aquesta infraestructura, coneguda com la Mola, va quedar en desús la dècada dels seixanta. Ara, els descendents dels qui la van promoure, treballen per recuperar-la, a fi que torni a generar electricitat i abaratir la factura elèctrica de les cases.

Marta Bunyesch, de l’Associació de Veïns de Taüll (Ascoveta), va explicar que posar-la en marxa passa per la restauració de l’edifici. “Tenim un projecte redactat de fa diversos anys, però necessitem finançament, ja que la teulada i altres parts de l’estructura estan en molt mal estat”, i també va afegir que sumarien al projecte d’aprofitament energètic la instal·lació de plaques solars en terrenys de la zona. Així mateix, per avançar en la restauració de l’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Local, l’han cedit temporalment a l’ajuntament de la Vall de Boí, que estudia demanar subvencions amb aquesta finalitat al Parc Nacional, entre altres entitats. En aquest sentit, la viabilitat del projecte passaria per museïtzar l’interior de la Mola, per fer pedagogia de la cultura local de l’aprofitament de l’aigua, de la generació d’electricitat i de l’elaboració de farina, així com de l’exposició d’eines agrícoles.

D’altra banda, l’associació Ascoveta va aprovar en l’última reunió de l’any 2024 donar a l’Arxiu Comarcal els documents que conserva sobre l’antic molí de Taüll i el que ara vol restaurar.