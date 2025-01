Les màquines de validar bitllets de tren, a l'espera de noves targetes digitals

Les màquines per validar bitllets de tren que fa un any que estan instal·lades i fora de servei a les estacions de la línia de la costa (R13 i R14) i de Manresa (RL3 i RL4) esperen que s’implanti un nou sistema de taquillatge digital en el conjunt de Catalunya. Es tracta de la T-Mobilitat, que combina targetes i aplicacions de telefonia mòbil i que, ara per ara, s’aplica només a la província de Barcelona.

Així ho van explicar fonts de Renfe, operadora d’aquestes línies ferroviàries lleidatanes. Van indicar que la Generalitat, titular de Rodalies de Catalunya, va ser la que va instal·lar les màquines de validació de títols, en el marc del projecte denominat TmobCat i finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea. Les mateixes fonts van indicar que, ara per ara, no hi ha una data prevista per a la implantació a les comarques de Lleida de la T-Mobilitat. Van apuntar que la finalitat d’aquest nou sistema de taquillatge és substituir altres tecnologies més antigues i desfasades, i aplanar el camí per al projecte de la futura integració tarifària del transport públic en el conjunt de Catalunya.

Mentrestant, les màquines instal·lades per validar bitllets es troben fora de servei, encara que algunes estiguin connectades al corrent elèctric, com passa a Cervera. Els viatgers de les línies ferroviàries de Manresa i de la costa no poden validar els bitllets a les estacions lleidatanes abans d’entrar als trens, i ho fan davant del revisor un cop ja són a bord dels combois. Si aquest no passa, el viatge surt gratis.