L’Imserso inicia nova temporada de viatges: gairebé 7.500 places a 50 euros
Permetrà viatjar amb mascotes en destinacions peninsulars i insulars
L’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) ha començat l’enviament de cartes d’acreditació perquè els pensionistes puguin reservar les seues places en el programa de viatges corresponent a la temporada 2025-2026. La comercialització d’aquests paquets turístics es realitzarà entre el 6 i 8 d’octubre d’aquest any, destacant com a principal novetat la reserva de 7.447 places a un preu de 50 euros destinades específicament per a pensionistes amb les rendes més baixes.
Aquest any, l’organisme ha implementat mesures per garantir la inclusió de tots els col·lectius. Concretament, les places bonificades estan dirigides a persones que perceben prestacions iguals o inferiors a les pensions no contributives de jubilació i incapacitat, que podran accedir a qualsevol destinació del programa pagant únicament 50 euros, corrent l’Imserso amb la resta del cost del viatge. Una altra innovació destacable és que per primera vegada es permetrà als usuaris viatjar amb els seus animals de companyia en les destinacions de costa peninsular i a les illes.
Durant el mes de setembre, l’Imserso distribuirà aproximadament 2,8 milions de cartes informatives on es detallarà a cada beneficiari la data exacta a partir de la qual podrà formalitzar la seua reserva. La venda dels viatges començarà el 6 d’octubre per a residents a Astúries, Catalunya, Castilla La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, les Balears, les Canàries, La Rioja, Navarra i País Basc, mentre que el 8 d’octubre s’obrirà per a la resta de comunitats autònomes.
Distribució de les places per modalitats
Per a aquesta temporada 2025-2026, el programa ofereix un total de 879.213 places distribuïdes en tres modalitats principals. El turisme de costa peninsular concentra el major nombre amb 440.284 places, seguit pel turisme de costa insular amb 228.142 destinacions disponibles, mentre que per al turisme d’escapada s’han reservat 210.787 places. Aquesta distribució busca satisfer les diferents preferències dels beneficiaris, des d’estades prolongades en zones costaneres fins viatges més breus per conèixer el patrimoni cultural.