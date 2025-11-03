Una crítica als pares irresponsables del concert del 'Pot Petit'
El dissabte 25 d’octubre vaig assistir al concert d’El Pot Petit a Artesa de Lleida. Les entrades no eren numerades i els veïns d’Artesa tenien accés prioritari.
En un concert infantil en què no hi ha cadira individual és de sentit comú que el públic s’assegui a terra, per tal que tots els infants el puguin veure i gaudir. Doncs sembla que no tothom ho té clar. Les primeres files estaven ocupades per canalla, però just darrere hi havia els seus acompanyants, adults. Les famílies de les files posteriors van haver de pujar els seus fills a coll per tal que els petits poguessin veure l’escenari. Tot plegat va generar protestes sonores del públic. Al final, la gent va seure a terra i tothom va poder gaudir del concert.
No és la primera vegada que en un concert infantil hi ha aquesta manca de civisme per part d’adults, per això convido a reflexionar com ha de ser el nostre comportament. Considero lamentable que passin aquestes situacions que es poden evitar amb educació, respecte i sensatesa.
Alhora, demano als organitzadors d’actuacions adreçades als infants (com en aquest cas ha estat l’ajuntament d’Artesa de Lleida) que implementin un protocol en què s’evitin barreres d’adults i cotxets de nadó enmig de la pista. Finalment, també demanaria als grups infantils (com en aquest cas El Pot Petit) que no permetin aquests tipus de desigualtats entre els seus fans.