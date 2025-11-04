SUCCESSOS
Mor el jove que va patir una aturada cardíaca dissabte a la ‘rave’ de Santa Linya
Veí de Barcelona i de 30 anys, va ingressar dissabte a l’Arnau i va morir ahir. Mossos imposen 22 denúncies per drogues i tres per alcohol entre els 1.000 assistents
El jove que va tenir una parada cardíaca dissabte passat mentre participava en una festa il·legal a Santa Linya, com va avançar SEGRE diumenge, va morir ahir a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. De 30 anys i veí de Barcelona, la víctima va ingressar en estat crític a l’UCI després de ser reanimat en un primer moment per una patrulla dels Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb una assistent a la rave.
Esmeralda Farnell
Els fets van tenir lloc sobre les 11.00 hores de dissabte, quan el jove va patir una parada i el van traslladar en un vehicle fins que van trobar els agents que estaven fent controls d’accés al detectar-se la rave. Després d’aquesta primera atenció, van arribar els sanitaris del SEM, que van estabilitzar el jove i el van evacuar en helicòpter a l’Arnau en estat crític.
Finalment, va morir ahir a l’hospital. Així mateix, dissabte a la tarda el SEM també va atendre a la festa il·legal una altra persona que es trobava malament.
La rave, que es va celebrar en una finca privada de la zona de Sant Marc de Santa Linya, va congregar unes 1.000 persones, segons fonts policials, per la qual cosa seria la més multitudinària detectada des de començament d’any a les comarques lleidatanes. Els assistents van començar a arribar a la zona divendres a la nit i els Mossos van establir controls de pas per evitar que hi accedissin més vehicles. En total, es van concentrar entre 300 i 350 vehicles, entre els quals caravanes i furgonetes.
De fet, molts assistents van deixar els vehicles en una zona apartada per evitar el control policial i accedir a la festa a peu. A la sortida dels vehicles, els agents van imposar 22 denúncies per donar positiu en els drogotests, tres per alcoholèmies i dos per negar-se a sotmetre’s a les proves. Així mateix, estan en procés d’identificar els responsables de la festa il·legal, que va acabar diumenge a la tarda. S’obrirà una investigació sobre la mort del jove i esperen l’autòpsia per determinar les causes de la defunció.
A finals de setembre, els Mossos ja van intervenir en una rave a Bovera, encara que no va tenir “gaire activitat”. A l’agost, van formalitzar 23 denúncies per una festa il·legal a Ivars de Noguera, amb uns 40 vehicles i un centenar de persones en una zona de l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana.
Així mateix, al maig fins a 400 persones van participar en una rave que va tenir lloc en una finca particular de Llardecans. Dos mesos abans, ja s’havia celebrat una altra festa il·legal en aquest municipi del Segrià amb més d’un centenar de persones i 50 vehicles.