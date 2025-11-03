Crític després d’una parada cardíaca durant una ‘rave’ a Santa Linya
La festa va ser detectada divendres a la nit i ahir continuava amb centenars de persones en una finca privada. A la tarda va ser atès un altre participant
Un home de 30 anys i veí de Barcelona va ser ingressat ahir en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de patir una parada cardíaca mentre participava en una festa il·legal a la zona de Sant Marc de Santa Linya, a la Noguera. La festa va ser detectada divendres a la nit i ahir es mantenia activa amb centenars de persones procedents de diversos punts de l’Estat i també d’altres països.
Després de conèixer l’existència de la rave, els Mossos d’Esquadra van establir controls en els accessos per evitar que entressin més vehicles i sotmetien a proves d’alcoholèmia i drogues els que abandonaven la festa. Fonts municipals van assenyalar que molts dels participants, al veure que no podien accedir amb el cotxe, el deixaven aparcat al camp de futbol i se n’anaven a peu.
Cap a les 11.00 hores, un dels participants va patir una parada cardiorespiratòria. Va ser evacuat en vehicle fins que van trobar la patrulla dels Mossos. Els agents van portar a terme les primeres tasques de reanimació, en col·laboració amb una de les participants de la festa, fins que van arribar al lloc els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques. El jove va ser estabilitzat pels sanitaris i evacuat en helicòpter fins a l’Arnau. Va ingressar en estat crític a l’UCI.
A la tarda, un altre jove va haver de ser atès pel SEM al patir una indisposició, però fonts policials van assenyalar que no va ser traslladat a cap centre mèdic. L’alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya, Lidia Ber, va explicar que la festa s’està celebrant en una finca privada de Santa Linya i que els veïns podien sentir la música ahir des de primera hora del matí. Al tancament d’aquesta edició, els Mossos mantenien el dispositiu a la zona. Molts dels participants anaven disfressats coincidint amb Halloween.
A finals del setembre passat, els Mossos ja van intervenir en una rave a Bovera, encara que no va tenir “gaire activitat”. A l’agost, van formalitzar vint-i-tres denúncies per una festa il·legal a Ivars de Noguera, amb uns quaranta vehicles i un centenar de persones en una zona dins de l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana.