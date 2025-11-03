Un jutjat de Lleida perdona un deute de més d’un milió d’euros a una dona que va avalar els préstecs del seu marit
El jutge aplica la Llei de Segona Oportunitat per exonerar 1.212.910 euros a una ciutadana que va fiar el deute per salvar la granja avícola de la seua parella després de problemes familiars
El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha dictat una sentència que perdona un deute de més d’1,2 milions d’euros a una avaladora que va recolzar els préstecs sol·licitats pel seu marit per intentar salvar el seu negoci avícola. La resolució judicial aplica la Llei de Segona Oportunitat i exonera l’afectada del passiu insatisfet acumulat durant anys, segons ha confirmat Bergadà Abogados, que ha representat la dona.
Els problemes financers van començar el 2014, quan el matrimoni va decidir emprendre un negoci familiar amb la construcció d’una granja de pollastres que posteriorment ampliarien el 2016 amb una segona instal·lació. Per a ambdues inversions, la parella va haver d’hipotecar-se, encara que inicialment el negoci funcionava correctament i permetia mantenir una economia familiar estable, complementada amb el treball per compte d’altri de la dona.
El punt d’inflexió va arribar el 2020, quan diversos familiars van reclamar la seua part del patrimoni, desencadenant un conflicte legal que va derivar en elevades despeses judicials. "L’empresa funcionava per viure tranquil·lament. Però les despeses judicials i d’advocats es van anar incrementant i ens van afectar directament", explica l’afectada, que va veure com el seu marit començava a sol·licitar préstecs per cobrir aquests costos inesperats i mantenir a la superfície el negoci.
El perill d’avalar sense conèixer les conseqüències
La dona va firmar com a avalador d’aquests préstecs "ja que jo estava i soc al seu costat, mostrant-li tot el meu suport en el que fes falta," sense ser plenament conscient de les implicacions. Marta Bergadà, advocada fundadora del despatx que ha gestionat el cas, adverteix que "moltes persones firmen com a avaladors sense comprendre les veritables conseqüències. Ser avalador significa respondre amb tot el teu patrimoni present i futur si el titular del préstec no paga".
La lletrada insisteix que "firmar un aval no és un simple tràmit ni un favor innocent. És una responsabilitat legal enorme que pot convertir-te en un deutor per tota la vida per un deute que ni tan sols has generat tu". Aquest cas evidencia la importància d’informar-se adequadament abans de firmar qualsevol tipus d’aval bancari.
El camí cap a la segona oportunitat
A finals de 2024, després de comprovar que el deute superava ja el milió d’euros, la parella va buscar assessorament legal especialitzat. "L’advocat que ens portava el litigi de l’empresa ens va dir que no anava a continuar i en busquem un altre. Coneixíem a un de Tàrrega i, en exposar-li tot el nostre cas, ens va dir que ens havíem d’acollir a la Llei de la Segona Oportunitat", relata la clienta, que va ser posada en contacte amb Marta Bergadà.
L’advocada recorda que després d’analitzar tota la documentació, van detectar clarament que es tractava d’una deutora de bona fe, per la qual cosa van iniciar immediatament els tràmits del procediment. Durant aquest procés, l’afectada destaca que va viure el procediment "amb total tranquil·litat" gràcies al suport de l’equip legal, que li anava explicant cada pas del procés.
L’assetjament de les empreses de recobrament
Paral·lelament al procediment judicial, la dona va haver de suportar l’assetjament i les amenaces constants per part d’empreses de recobrament i entitats bancàries. "Eren moltes trucades i hi havia pressió i amenaces que ens acabaven passant factura", relata l’afectada. Segons Bergadà, aquestes pràctiques "no només són contraproduents, sinó que també poden constituir violacions dels drets personals del deutor".
La resolució favorable del jutjat va arribar el 2025, quan el magistrat va decidir exonerar completament el deute de 1.212.910 euros. "Quan em van trucar des de la boutique legal per dir-me que se m’havia exonerat el passiu insatisfet vaig sentir un alleujament molt gran, perquè em treia un pes enorme que era sobre el meu cap. Constantment, el meu marit i jo pensàvem en els nostres fills i el seu futur, però ara es veu diferent, amb més tranquil·litat," conclou la beneficiària.
Marta Bergadà assenyala que aquest cas demostra que la Llei de Segona Oportunitat és una eina real i efectiva per a persones que, sense ser responsables directes d’un deute, es veuen atrapades en situacions econòmiques insostenibles per haver avalat préstecs de familiars propers, permetent-los recuperar l’estabilitat financera i emocional.