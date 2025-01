Més informació a afectats per fallades de comunicacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les operadores de telefonia i internet hauran de millorar la informació als afectats quan hi hagi talls en les comunicacions, i en especial “els mecanismes de contacte amb els ajuntaments”. Aquesta és una de les mesures acordades ahir en la cimera que va reunir representants de la Generalitat, d’associacions municipalistes i de companyies de telecomunicacions. Va tenir lloc arran de greus incidències com la que va deixar la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i el nord del Pallars Jussà sense línies de telèfon ni accés a la xarxa el passat 29 de desembre, en el moment àlgid de la campanya turística de Nadal. La sessió va acabar amb la promesa de mesures per fer un millor seguiment dels talls de comunicacions, però cap acció concreta per aturar-los.

Després de la reunió, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va resumir els acords en una publicació a les xarxes socials. “Actualitzarem les vies de contacte dels ajuntaments amb les operadores, crearem un comitè tècnic per seguir les incidències, tindrem una plataforma sobre les incidències crítiques i un protocol per prioritzar-les.” “Tenir el país ben connectat i evitar talls de cobertura com el de fa uns dies al Pirineu és vital per a la cohesió territorial i l’activitat econòmica”, va afirmar.

Per la seua part, la conselleria va detallar que aquest any s’haurà de constituir la Taula de Connectivitat i Serveis de Telecomunicacions de Catalunya, que es reunirà de forma periòdica i reunirà representants de la Generalitat, els ens locals i les operadores de comunicacions. Aquests tres actors seran també presents en un futur comitè tècnic de seguiment de les incidències en la telefonia i la connexió a internet. Així mateix, s’haurà d’implementar l’Observatori d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions de Catalunya. Presidència va apuntar que els objectius són “facilitar una gestió ràpida, una comunicació transparent i una reacció àgil de les empreses privades davant d’avaries”.