Accepta 7 anys de presó per intentar matar un home a Mollerussa

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a set anys de presó un jove de 24 anys que va intentar matar un home de 33 i va agredir tres agents dels Mossos d’Esquadra el 20 de febrer del 2023 a Mollerussa. La víctima va rebre cinc ganivetades i va ser traslladada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova, on va ingressar a l’UCI.

Va ser un judici per conformitat després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de deu anys i mig de presó–, l’acusació particular i la defensa. L’acusat, en presó preventiva des de la seua detenció, va reconèixer els fets.

El jove va ser condemnat pels delictes de temptativa d’homicidi –inicialment estava acusat per un intent d’assassinat–, un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat en concurs amb tres delictes lleus de lesions i un delicte lleu de danys, ja que va trencar la porta d’accés a un edifici. El condemnat també haurà de pagar multes que sumen 2.400 euros i indemnitzar amb 8.080 la víctima i els tres agents ferits (amb imports de 4.800, 470 i 180 euros). Concretament, per l’intent d’homicidi li van imposar cinc anys i mig de presó, la prohibició d’aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima i de comunicar-s’hi durant sis anys i mig. Per l’atemptat contra agents de l’autoritat va ser condemnat a un any i mig de presó. També haurà d’indemnitzar amb 483 euros la comunitat de propietaris d’un edifici per trencar la porta del portal. Els fets van tenir lloc cap a les 22.00 hores del 20 de febrer de l’any 2023 al carrer Joan Burniol de la capital del Pla d’Urgell, quan es va produir un aldarull entre dos homes.

Quan les patrulles dels Mossos i els efectius del SEM van arribar al lloc, es van trobar amb l’home ferit a terra amb cinc ganivetades i que va ser traslladat en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova.

L’autor de l’agressió, amb diversos antecedents per diferents delictes, va ser detingut a pocs metres del lloc dels fets pels Mossos d’Esquadra. Durant l’arrest, el jove es va mostrar molt violent i es va resistir colpejant tres agents, que van resultar ferits.