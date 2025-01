Tanca el Supeco a Tàrrega dos anys i mig després d’obrir

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Supeco de Carrefour a Tàrrega tancarà el dissabte 11 de gener. Ho farà dos anys i mig després de l’obertura l’estiu del 2022. Segons fonts properes, tanca portes perquè no és rendible i en l’actualitat està pràcticament buit i ja no queda gairebé gènere a les prestatgeries. Aquest diari ha contactat amb l’empresa en diverses ocasions, però no ha rebut cap resposta.

El Supeco de Tàrrega és a l’immoble de l’avinguda de Barcelona on abans hi havia un supermercat de la cadena Mercadona. Aquest es va traslladar el setembre del 2020 a un local de nova construcció.

L’establiment compta amb 1.200 metres quadrats de sala de venda, així com amb taulells de carnisseria i xarcuteria i un pàrquing subterrani.

Tàrrega disposa de diversos supermercats. A part del Supeco, que tancarà aquesta setmana, n’hi ha un de Mercadona, un altre de Lidl, dos de Caprabo, un de Plusfresc, un Esclat, un Condis i un BonÀrea, informa Laia Pedrós.