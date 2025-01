Deu mil escolars lleidatans han practicat esports de neu amb l'Esport Blanc Escolar

Més de 10.000 alumnes de centres educatius del Pirineu lleidatà ja han participat en el programa Esport Blanc Escolar (EBE), que aquesta setmana ha arrancat la dotzena edició. En aquest curs brindarà a 1.164 estudiants de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, el Jussà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Solsonès l’oportunitat d’iniciar-se en els esports de neu de la mà de professionals i tècnics del territori, al mateix temps que els educa en el coneixement i el respecte a les muntanyes.

Atesos els bons resultats de la iniciativa, la Generalitat planteja ampliar-lo a altres disciplines esportives relacionades amb la neu i el gel, com l’hoquei sobre gel o l’esquí de muntanya. Aquesta última tornarà a ser olímpica en els Jocs d’Hivern que se celebraran el 2026 a Milà-Cortina d’Ampezzo, després de ser-ho ja entre 1924 i 1948 sota el nom Patrulla militar. També estudiarà crear programes similars a l’EBE vinculats al piragüisme en aigües braves, segons es desprèn del document Estratègia del Pirineu 2024-2030.

Els alumnes practiquen esquí alpí, esquí nòrdic i snowboard en horari lectiu durant dos mesos

Participen aquest any en l’EBE un total de 25 centres educatius de la demarcació, els alumnes dels quals podran practicar esquí alpí, nòrdic i surf de neu o snowboard a les estacions de Tavascan, Port del Comte, Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé. Porten a terme entre sis i nou sessions en horari lectiu, en el marc de l’assignatura d’Educació Física, i inclouen també coneixements sobre seguretat i per interpretar mapes meteorològics. Tot el que han après s’avalua durant una sessió de clausura anomenada Graduació en Neu.

El programa està subvencionat principalment pel Consell Català de l’Esport, amb un copagament de 25 euros per part de les famílies, a més d’una assegurança, malgrat que és resultat de la col·laboració entre diferents entitats com els consells, la Diputació o la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. La importància d’aquest programa va més enllà del foment dels esports pirinencs d’hivern. Imma Obiols, tècnica de Tot Nòrdic, explica que “genera oportunitats laborals, donant estabilitat a la plantilla de tècnics que treballen a les estacions entre setmana, al mateix temps que dona continuïtat al sector, generant l’hàbit esportiu en la població jove del territori”. Aquesta continuïtat és també important per al manteniment de l’activitat dels clubs, sobretot de la base. A nivell de Catalunya, hi participen aquest any uns 2.500 alumnes del Pirineu.

Nou bus nocturn al Pas de la Casa

El Govern d’Andorra impulsa, en una prova pilot de quatre mesos, un servei de bus nocturn que arriba fins al Pas de la Casa. Amplia la freqüència del servei fins a Canillo amb una sortida a les 00.00 hores i afegeix dos sortides que connecten Canillo amb el Pas de la Casa a les 00.40 i a les 1.40 hores.

Més de 62.000 a Espot, Boí Taüll i Port Ainé

Les estacions de muntanya lleidatanes de FGC van rebre durant el període festiu nadalenc més de 62.000 esquiadors, una xifra sensiblement major a l’any passat. Espot en va rebre 14.085 (un 28% més), Port Ainé 26.730 (un 46% més) i Boí Taüll 21.500 (un 38% més).

Les pistes sumen més de 190 km oberts

Les estacions de Lleida sumen més de 190 quilòmetres de pistes d’esquí alpí obertes, amb gruixos que van dels 15 centímetres de neu fins als 70. Totes han anat ampliant els seus dominis. Per exemple, Port del Comte ja ofereix 12 km.

Neu dissabte i vent diumenge

Les previsions apunten a tímides nevades aquest cap de setmana al vessant nord del Pirineu. Pel que fa a diumenge, ambient gèlid i vent intens en alta muntanya, per la qual cosa es recomana precaució al planificar activitats.