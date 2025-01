Mor en caure d’una altura d’entre 15 i 20 metres mentre escalava a Odèn

Publicat per Carles Díaz Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha mort aquest dissabte fent escalada a Odèn, al Solsonès, en caure d'una alçada d'entre 15 y 20 metres, segons han informat Bombers de la Generalitat.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís, a les 14.37 hores, d’un accident de muntanya a Odèn. Segons l’alertant, el seu company s’havia precipitat, entre 15 i 20 metres, mentre escalaven la paret de Canalda, a la via Fills del Vent. La víctima, havia quedat penjada de les cordes per sota d’un desplom, a uns 150 metres de terra.

La unitat de Mitjans Aeris dels Bombers de la Generalitat ha activat dos helicòpters de rescat amb l’equip conjunt dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) i metge del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) de les unitats de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès. El vent que bufava a la zona ha dificultat, en els primers moments, les maniobres aèries. En aquest sentit, el primer helicòpter ha pogut fer una aproximació a la paret perquè els efectius dels GRAE accedissin, rapelant, fins a la víctima. L’han baixat de la paret perquè el metge del SEM, integrant de l’equip de rescat, pogués fer una valoració i iniciar l’assistència sanitària, en zona segura. Finalment, ha determinat que l’accidentat presentava lesions incompatibles amb la vida.

D’altra banda, la segona unitat de rescat dels bombers ha assumit l’extracció de l’acompanyant que es trobava a la via i no podia progressar. L’helicòpter ha pogut fer una aproximació dels efectius a uns 200 metres del lloc, han fet l’apropament i han muntat una instal·lació per fer el descens amb cordes, rapelant, i accedir fins a l’escalador. Estava il·lès i l’han extret amb maniobra de grua des de l’helicòpter.

Fins al lloc també s’hi han desplaçat dos vehicles lleugers de suport, un amb efectius de reforç dels GRAE i l’altre del parc de Bombers Voluntaris de Sant Llorenç de Morunys. El Cos de Mossos d’Esquadra ha activat tres indicatius i la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), que s’ha fet càrrec de l’atestat i ha obert una investigació per tal d’esclarir les causes del sinistre.

Per la seva banda, el SEM hi ha desplaçat una dotació terrestre i l’helicòpter medicalitzat.