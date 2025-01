Aigüestortes demana més Agents Rurals o tenir vigilants propis

El Parc Nacional d’Aigüestortes reclama a la Generalitat més presència dels Agents Rurals als seus terrenys o, com a alternativa, que doti aquest espai protegit del seu propi cos de vigilància. El Patronat del parc va elevar aquesta petició mesos enrere al Govern davant del progressiu augment de visitants, que ha arribat a superar els 600.000 a l’any. Aquest increment de públic ha comportat també un sensible augment en algunes infraccions durant els mesos d’estiu, en especial pernoctar fora dels refugis o banyar-se als llacs, segons van corroborar fonts del parc.

L’acord del ple del Patronat d’Aigüestortes, l’òrgan de govern del parc que integra representants dels ajuntaments, la Generalitat, l’Estat i entitats conservacionistes i excursionistes, va acordar l’estiu passat “demanar al departament d’Interior un increment dels efectius del Cos d’Agents Rurals i que estudiï crear un cos específic per al parc”.

Actualment, l’únic Parc Nacional de Catalunya no té assignada cap dotació específica d’Agents Rurals. Els efectius del Pallars i l’Alta Ribagorça combinen la vigilància d’aquest espai protegit amb altres tasques pròpies d’aquest cos en les seues respectives comarques, des de la vigilància davant d’incendis forestals fins a combatre el furtivisme, entre d’altres. Dècades enrere, Aigüestortes va comptar amb vigilants propis, una possibilitat que el Patronat demana que es valori.

Aigüestortes ha guanyat un 45% de visitants al llarg de l’última dècada. La majoria procedeixen de Catalunya i de la resta d’Espanya, si bé també hi ha un elevat nombre de visitants estrangers, especialment francesos i israelians. En els últims anys han estat necessaris rescats d’excursionistes extraviats al Parc Nacional i hi ha hagut actes d’infracció per acampades, una pràctica prohibida fora dels refugis des de l’any 2003.