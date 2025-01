Un temporal de neu i vent tanca pistes del Pirineu i temps de primavera al pla

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els termòmetres van assolir ahir al pla de Lleida valors inusuals per al que sol ser el mes més fred de l’any en el conjunt de la demarcació. A la capital van vorejar els20 ºC, mentre que el Poal, al Pla d’Urgell, es va convertir en la localitat de Ponent on va fer més calor, amb registres de fins a 20,8 ºC durant el migdia. Al mateix temps que molts lleidatans es van animar a sortir al carrer en màniga curta, un temporal de neu i vent s’obria pas al Pirineu, amb fortes ràfegues de vent que van superar els 90 km/h a l’alta muntanya i van obligar a tancar parcialment les estacions Baqueira-Beret, Port Ainé i Espot. La mobilitat també es va veure afectada a la carretera per accedir al Pla de Beret (C-C-142b) i al Port de la Bonaigua (C-28), on a partir de les 17.30 hores van caldre cadenes per circular. És a partir d’aquella hora que la nevada es va intensificar, amb la previsió de deixar fins a 20 centímetres de neu nova a les pistes d’esquí i deixant temperatures de més de 6 ºC negatius a Boí.

Per tot això, Protecció Civil mantenia ahir a la nit un avís de situació meteorològica de perill per vent, el pla Ventcat. Es preveuen ràfegues de component nord de més de 90 km/h, especialment en cotes altes de tot el Pirineu.

Per la seua banda, el Centre de Lauegi de la Val d’Aran, que és l’encarregat de dur a terme els serveis de predicció d’allaus, va elevar ahir el grau de perill a “marcat” per sobre dels 2.000 metres d’altitud a la zona d’Aran i a la franja Nord Pallaresa per la presència de plaques de vent molt fràgils. En la mateixa línia, els Bombers van demanar ahir a la població que tingués responsabilitat i que s’evitin les activitats en alta muntanya, especialment si no s’està prou equipat i si no es té l’experiència necessària.