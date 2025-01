Dos avaries deixen parcialment sense calefacció dues escoles de Lleida en plena onada de fred

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos escoles de Lleida s’han quedat parcialment sense calefacció en plena onada de fred i una tercera va enregistrar problemes ahir però ja ha pogut solucionar l’avaria. Es tracta de l’escola La Mitjana de Lleida ciutat i de la Jacint Verdaguer de Tàrrega.

En el primer cas, l’avaria ha afectat la placa electrònica de la caldera d’educació Infantil i hi ha sis aules, a més de la de psicomotricitat i el passadís, sense calefacció. Segons fonts de la conselleria d’Educació, la placa es reposarà dijous i mentrestant, avui els alumnes d'I4 i d'I5, quatre grups en total, han estat traslladats al menjador, mentre que els d'I3, dos grups, s’han resituat a l’aula amb calefactors. També han col·locat dispositius a l’aula de psicomotricitat. La delegació del departament a Lleida ha enviat l’escola a l’empresa instal·ladora de les bombes de calor (col·locades al centre perquè actuï com a refugi climàtic a l’estiu) perquè generin temperatura. El manteniment, no obstant, està en mans de l’ICF.

Quant a l’escola de Tàrrega, l’avaria afecta el cremador d’una de les dos calderes i l’ajuntament n'assumeix el recanvi. Amb una caldera es cobririen les necessitats, segons el departament.

També l’escola de la Granadella va enregistrar problemes amb el sistema de calefacció però ahir al migdia ja es van solucionar.

L’onada de fred ha tocat sostre aquesta nit, amb mínimes de 7 graus negatius a Balaguer o menys 9 en la Seu d’Urgell i Tremp.