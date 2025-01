Mig milió d'euros per ampliar el menjador de l'escola de Rosselló

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va avançar ahir que Infrastructures.cat ja disposa de mig milió d’euros per portar a terme l’ampliació del menjador de l’escola La Rossella de Rosselló per evitar que els alumnes hagin de dinar en tres torns, com fan ara, per falta de capacitat. Mansilla va dir que aquest import permetrà ampliar les instal·lacions i emprendre alguna millora estructural més, que podria centrar-se en la teulada. En paral·lel, el municipi no renuncia a reivindicar una escola nova, tal com va reiterar l’alcalde, Joan Andreu Urbano, ja que el centre actual ha quedat obsolet. Aquesta reclamació ha comptat amb la participació de tot el municipi, als balcons del qual s’han penjat pancartes exigint la nova escola.

Mansilla va participar ahir en un encontre de la delegada de la Generalitat, Núria Gil, i els directors de serveis territorials amb els mitjans de comunicació. El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra a Lleida, Josep Codina, va anunciar que la comissaria de la capital ha incrementat de 5 a 8 els locutoris disponibles per interposar denúncies amb l’objectiu de guanyar agilitat i donar atenció als casos més complexos que requereixen més temps. Va anunciar també al costat de la delegada una campanya informativa entre els veïns del Baix Segre sobre l’oficina policial d’Aitona que, si bé no està permanentment oberta, pot rebre en qualsevol moment denúncies per delictes de menor envergadura com determinats robatoris, furts o frau de targeta bancària.

Gil va reiterar també que la conselleria d’Agricultura ha avançat aquest any la convocatòria de 75 places d’agents civils del SOC per a la campanya de la fruita i va explicar que els ajuts als agricultors per donar empara als temporers inclouen aquest any subvencions de fins a 10.000 euros per habilitar espais d’allotjament. A més, es convoquen de forma biennal per agilitzar la tramitació.

Els delegats van coincidir que bona part de les inversions a Lleida no serà possible si no s’aproven els pressupostos de la Generalitat.