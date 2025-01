L'equip de direcció del CAP de Mollerussa deixa el càrrec

L’equip de direcció del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Mollerussa ha deixat els seus càrrecs. Ho ha fet al mes i mig d’obrir l’edifici del nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Mollerussa (CUAP), que només funciona per acollir les urgències que anteriorment s’atenien a l’edifici principal. També acull el servei de radiologia i la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Des de la setmana passada, les places de direcció del centre esperen vacants a l’espera de noves assignacions.

La conselleria de Salut no ha dotat encara de més personal el nou equipament, tal com estava previst, i són els mateixos professionals els que atenen les urgències al CUAP. Aquesta situació ha provocat també l’esgotament per part dels professionals de salut, que es veuen sobrecarregats de feina i amb falta de planificació.

Fonts de Salut van apuntar que, en aquests moments, s’està treballant en una “estructuració interna” per donar cobertura als dos equipaments. El nou centre ha d’atendre unes 65.000 persones del Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell. Haurà d’oferir atenció continuada i evitar desplaçaments a l’hospital Arnau de Vilanova per a casos de mitjana i de baixa complexitat.

Així doncs, el CUAP havia d’obrir la primavera passada, però es va anar posposant en diverses ocasions fins al desembre.