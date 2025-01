Jutgen un home per suposats abusos a la seua filla i a la seua fillastra

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Lleida es va asseure ahir al banc de l’Audiència acusat d’abusar sexualment de manera reiterada de la seua filla de sis anys i de la seua fillastra de nou, a qui també hauria maltractat físicament. L’home, que està empresonat i que va ser condemnat els anys 2016 i 2017 per maltractar la seua parella i mare de les nenes, va negar les acusacions i va afirmar que “la víctima soc jo i m’han traumatitzat. Les nenes han estat manipulades per la seua mare”.

El cas es va destapar el 2021 quan la filla comuna, que llavors tenia sis anys, va explicar a la seua mare que el seu pare –ja estaven separats– li feia tocaments als genitals quan la dutxava durant el règim de visites. La dona va portar la nena al CAP i, posteriorment, va ser derivada a l’Arnau de Vilanova, que va activar el protocol que hi ha per a aquest tipus de casos. Això també va propiciar que la seua germana gran, que actualment té 25 anys, expliqués que també els havia patit quan era petita, el 2009. “El vaig denunciar perquè vull protegir la meua germana del que em va passar a mi”, va dir. La jove, que va declarar protegida per una mampara, va relatar que “tenia completament anul·lada la meua mare i l’agredia físicament i psicològicament. També em va agredir. En una ocasió em va donar cops de puny, bufetades i puntades de peu. Per això me’n vaig anar a viure amb els meus avis materns”. Quant als suposats abusos sexuals, va afirmar que van ser tocaments amb el pretext de fer-li massatges. “Em feia molta por. No podia continuar vivint amb això”, va assegurar. Per la seua part, la mare va afirmar que va denunciar els fets després que la seua filla petita tornés “molt estranya. Li vaig preguntar què li passava i em va dir que li tocava els genitals. Posteriorment, la meua filla gran va dir que també ho havia patit. Si ho hagués arribat a saber, jo no hauria seguit amb ell”.

Per la seua part, una pediatra especialista en aquest tipus de casos va explicar com la menor de les germanes l’hi va manifestar. “Va arribar a dir que no volia que el seu pare existís”, li va dir la nena. Els psicòlegs de Justícia van avalar el seu relat i van descartar fabulació. “Una cosa així no es pot inventar”, va dir un dels pèrits. La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys i mig de presó i deu de llibertat vigilada. La defensa, l’absolució.