Liciten els projectes de renovació energètica

L’ajuntament de Pinós ha licitat les obres per instal·lar plaques solars i aïllaments tèrmics, substituir calderes de gasoil per biomassa i aerotèrmica als edificis públics i renovar tot l’enllumenat de carrers i places per llums led, així com per comprar dos cotxes elèctrics i instal·lar carregadors, segons va explicar l’alcalde, Xavier Vilalta.

Són actuacions per a la millora de l’eficiència energètica dins del programa DUS 5000, finançats pels fons Next Generation, que sufraga aquestes intervencions previstes en quatre projectes que contemplen una inversió de més de 2,2 milions d’euros.

L’actuació més important es portarà a terme al santuari, seu de les dependències municipals, i també als locals socials dels pobles d’Ardèvol i Vallmanya. Segons Vilalta, les obres s’han d’executar durant aquest mateix any ja que s’han d’acabar al novembre per no perdre els ajuts europeus. “Volem ser un municipi verd i prioritzar l’energia solar.”

En aquest sentit, l’edil va indicar que es construiran bateries on emmagatzemar-la perquè els serveis puguin funcionar també a la nit sense necessitat de llum elèctrica.