Turull defensa que la reunió a Suïssa servirà per valorar "si val la pena continuar o no"

Jordi Turull ha defensat que la reunió extraordinària del mecanisme de mediació a Suïssa servirà per a valorar "si val la pena continuar o no val la pena, però no de qualsevol manera". Així ho ha assegurat aquest dissabte, des de les Borges Blanques (Garrigues), el secretari general de Junts, l'endemà que Carles Puigdemont anunciés des de Brussel·les la "suspensió" de noves negociacions amb el PSOE fins que "no es resolgui la crisi". Turull ha explicat que els socialistes han acceptat aquesta trobada i que ja estan treballant per a "encaixar les agendes" de tots els participants. En aquest sentit, ha evitat confirmar que sigui la setmana que ve, malgrat que ha apuntat que tindrà lloc aviat.

En una atenció als mitjans des de la Fira de l'Oliva Verge Extra de Catalunya, Jordi Turull ha insistit que "el president (Puigdemont) va ser molt clar i molt explícit" en la seva compareixença. "D'aquesta manera no es pot continuar. I si no continués, doncs cadascú amb les seves conviccions democràtiques haurà de prendre decisions", ha assegurat. Ha defensat que no han volgut "enganyar ningú, ni allargar segons quina agonia".

D'aquesta manera, el secretari general de Junts ha subratllat la "urgència" de la reunió a Suïssa, sense concretar data, i ha explicat que ja estan "encaixant agendes" tant amb el PSOE com amb els mediadors internacionals.

"No ens espanten les etiquetes, ni el que ens puguin dir", ha sostingut la mà dreta de Carles Puigdemont, que ha reiterat que el PSOE "no ha respectat ni la lletra ni l'esperit" de l'acord de Brussel·les que va propiciar la investidura de Pedro Sánchez. "No tenim per què seguir d'aquesta manera, així de clar", ha conclòs.

Defensa dels productes catalans

Aprofitant la visita a la Fira de l'Oliva Verge Extra de Catalunya, Turull ha reivindicat la seva feina en defensa dels productes "del país", amb l'aposta al Parlament per crear un Institut Català de l'Oli o la defensa al Congrés de la defensa de l'IVA als productes bàsics. Ho ha contraposat "al que fa el Govern de la Generalitat, que li agrada més potenciar l'oli d'altres indrets de l'Estat, que ja té molta gent que els defensa".